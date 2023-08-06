Бегун Шубенков опоздал на чемпионат России из-за пробок в Новосибирске

Российский спортсмен не успел на самолёт в Новосибирске.

Сергей Шубенков, бегун на 110 метров с барьерами, опоздал на чемпионат России по легкой атлетике в Челябинск на целый день из-за пробок в Новосибирске. ОБ этом в воскресенье сообщает ТАСС.

«Новосибирск — это последнее место на земле теперь, где я хотел бы побывать. Я пробирался через Новосибирск по этим чертовым пробкам и опоздал на самолет, поэтому пришлось в субботу лететь через Москву сюда, потому что не было билетов на поезд. Можно было, правда, сесть за руль автомобиля и ехать в Челябинск полторы тысячи километров. Или мотоцикла, кстати», — цитирует спортсмена агентство.

Шубенков также рассказал о своей травме, которую получил 22 июня после падения с мотоцикла. После операции ему была установлена титановая пластина, которая не магнитится и не звенит в рамке металлоискателя в аэропорту.

Шубенков — чемпион мира 2015 года и имеет в своем активе несколько медалей чемпионатов мира и летних европейских первенств.

Напомним, «Сибирь» обыграла «Динамо» Минск в первом контрольном матче межсезонья.