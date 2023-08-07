Лечение наркозависимости и алкоголизма

Проблема наркозависимости и алкогольной зависимости беспокоит многие страны. Ежегодно растет число людей, регулярно употребляющих разные наркологические препараты или впадают в запой, из которого самостоятельно выйти очень сложно. Со временем это перерастает в зависимость, освободиться от которой без вмешательства профильного специалиста невозможно.

Заказать услуги таких специалистов можно в «СЦХ клиник» дистанционно, через официальный вебсайт медицинского учреждения. Это наркологическая клиника, предоставляющая услуги профильных врачей даже на дому.

Направления работы

«СЦХ клиник» имеет многолетний опыт работы с пациентами, страдающими алкогольной и наркологической зависимостью. Здесь созданы идеальные условия для лечения данной категории больных. Кабинеты оснащены передовым оборудованием, позволяющим определить состояние пациента. После детального диагноза нарколог выбирает наиболее оптимальную методику лечения с использованием передовых достижений. Сейчас клиника работает по шести основным направлениям:

● алкоголизм;

● кодирование от алкоголизма;

● наркомания;

● вывод из запойного состояния;

● психиатрия;

● скорая наркологическая помощь.

Алкозависимых пациентов клиника предлагает лечить не только в своем стационаре, но и в домашних условиях. Сотрудник клиники может выехать к больному на дом и принять все необходимые меры для устранения проблемы. Здесь же можно заказать принудительное лечение, если человек не желает воспользоваться медицинской помощью.

В клинике есть реабилитационный центр, где во время лечения пациент может оставаться до полного восстановления. Кодирование от алкоголизма осуществляется с использованием лазера или инъекционным способом. Выбор зависит от самого пациента и его предпочтений.

Наркозависимость

Одной из самых сложных проблем человечества сегодня считается наркомания. Миллионы людей страдают от такой зависимости по всему миру. Чтобы избавиться от нее, нужно безотлагательно обратиться к специалистам.

«СЦХ клиник» предлагает своим пациентам, страдающим от наркозависимости, эффективное лечение, даже если они употребляют такой сильнодействующие наркотики. В клинике есть своя наркологическая скорая машина, которая всегда готова выехать по адресу. Квалифицированные наркологи с необходимым оборудованием придут на помощь даже в безвыходных ситуациях. Обслуживание пациентов происходит в анонимном режиме.

Круглосуточная помощь

«СЦХ клиник» предоставляет помощь пациентам в круглосуточном режиме. Бригады опытных специалистов всегда находятся в готовности выехать на дом к зависимому человеку и оказать ему медицинскую помощь. Работают они по всем вышеперечисленным направлениям.

Опасность самолечения

Некоторые пациенты, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, ошибочно полагают, что могут справиться со своими проблемами самостоятельно, без вмешательства медиков соответствующего профиля. Приступая к самолечению, они допускают непростительные ошибки, которые способны только усугубить ситуацию.

Дело в том, что любая методика по лечению зависимости от наркотиков или спиртного имеет свои противопоказания. Если они имеются у пациента, лечением заниматься нельзя. Поэтому в данном вопросе без помощи специалиста не обойтись.

Сотрудники «СЦХ клиник» проведут тщательную диагностику, заберут и исследуют анализы, изучат общее состояние пациента. Только после этого будет подобран курс лечения, который даст максимально желаемый результат без малейших осложнений. Лечение будет проходить под тщательным надзором высококвалифицированных наркологов клиники.