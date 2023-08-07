Самый юный участник спартакиады медицинских работников получил приз от «Ростелекома»

В Новосибирске прошел отборочный этап VI областной Спартакиады работников медицинских организаций — проекта регионального министерства здравоохранения. Мероприятие состоялось при поддержке движения «Сделай выбор».

На церемонии открытия участников приветствовал сенатор Российской Федерации, руководитель движения широкой общественной поддержки «Сделай выбор» Александр Карелин.

Участие в соревнованиях приняли работники сферы здравоохранения со своими семьями — всего 12 команд. В программе было 10 дисциплин: дартс, мини-футбол, настольный теннис, смешанная легкоатлетическая эстафета 4 по 100 метров, забег «папа, мама и я», стрельба из пневматической винтовки, гиревой спорт, стритбол, прыжки в длину с места, перетягивание каната.

Золото завоевала команда городской клинической больницы № 1 «Время первых», серебро — коллектив Городской клинической больницы скорой помощи № 2, а бронзу — команда клиники имени академика Е.Н. Мешалкина. Награды вручали министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов и победительница Олимпийских игр Ирина Минх.

Компания «Ростелеком» отметила специальным призом самого юного участника соревнований — Марка Фунтикова, папа которого работает в «Центре охраны репродуктивного здоровья подростков “Ювентус”». Также движение «Сделай выбор» вручило специальную награду коллективу ГКБ № 1 «Время первых», ставшему лидером командного зачёта. Обладателем приза «За волю к победе» от Александра Карелина стал игрок футбольной команды Городской клинической больницы № 34 Фёдор Барахоев. Ирина Минх наградила памятными подарками команду ЧУЗ «РЖД-мидицина» за победу в турнире по стритболу.