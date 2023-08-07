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общество
На правах рекламы реклама

В новый учебный год — с новыми умными часами от «Ростелекома»

Фото: Ростелеком

Новый учебный год будет интереснее и безопаснее с детскими смарт-часами от «Ростелекома» ELARI 4G Wink. Девайс позволяет определить маршрут ребенка от дома до школы и мгновенно подаст сигнал родителям в случае отклонения от него. Встроенный голосовой помощник Маруся поможет сделать уроки и найдет ответ на любой вопрос.

Этим модным детским гаджетом пользуются уже свыше тысячи россиян. Встроенная в часы геолокация позволит родителям всегда знать, где находится их ребенок, и быть с ним на голосовой и видеосвязи. Важно, что позвонить можно только с подтвержденного номера — остальные система просто блокирует.

«Наши смарт-часы созданы для того, чтобы оградить детей от возможных угроз как в реальном, так и виртуальном мире. “Ростелеком”, как участник Альянса по защите детей в цифровой среде, позаботился, чтобы в устройстве был доступен исключительно детский контент, прошедший тщательную экспертизу», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин.

Фото В новый учебный год — с новыми умными часами от «Ростелекома» 2

С помощью гаджета маленькие школьники смогут отдохнуть от занятий, посмотрев мультфильмы на встроенном онлайн-кинотеатре Wink или послушав аудиокниги. А после голосовой помощник Маруся поможет выполнить домашние задания на отлично, так как она знает ответ почти на любой вопрос из школьной программы. Конечно, и Wink, и Маруся работают только в детском режиме.

Сибиряки могут приобрести часы ELARI 4G Wink как на официальном сайте «Ростелекома», так и в крупных российских маркетплейсах, к примеру, на Ozon или Wildberries. Сейчас на них действуют скидки до 25 процентов. Также приятным бонусом к покупке станут три месяца подписки на VK Музыку и видеосервис Wink в подарок.

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Диана Джафарова
журналист

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