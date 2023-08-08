Билеты на домашний матч «Новосибирск» — «Родина-2» поступили в продажу

12 августа на стадионе «Спартак» состоится матч 5-го тура LEON-Второй лиги А (дивизион «Серебро»), в котором «Новосибирск» сыграет с московской командой «Родина-2».

Предварительная продажа билетов на матч осуществляется онлайн: vk.cc/cpQYLb. Касса стадиона «Спартак» начнёт работать в день матча за два часа до начала игры.

Цена полного билета — 250 рублей.

Среди тех, кто заблаговременно купит онлайн билет на матч 5-го тура LEON-Второй лиги «Новосибирск» — «Родина-2» (до 12:00 11 августа) мы разыграем три крутых приза:



— Мяч с автографами футболистов команды.

— Абонемент на сезон-2023/2024.

— Набор клубной атрибутики.



Победителей мы определим случайным образом в перерыве матча «Новосибирск» — «Родина-2», который состоится 12 августа в 17:00 на стадионе «Спартак».



Приобретайте билеты на наши матчи заблаговременно и выигрывайте!

Пенсионеры по возрасту, ветераны боевых действий, инвалиды и дети до 12-ти лет включительно могут посетить матч бесплатно, получив пригласительный билет у волонтёров ФК «Новосибирск», которые будут работать в кассовой зоне и у входов на арену! Для получения бесплатного билета необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготу.

Забронировать за собой постоянное место на Западной трибуне стадиона «Спартак» и сэкономить 20% вы можете, купив абонемент на сезон-2023/2024. После второй домашней игры цена абонемента снова была снижена пропорционально количеству оставшихся матчей и теперь составляет 3200 рублей. Абонемент даёт право посещения всех матчей ФК «Новосибирск» во всех турнирах в сезоне-2023/2024.

Продажа сезонных абонементов осуществляется только онлайн: vk.cc/cpwJNu. Впоследствии покупатели абонементов получат именную пластиковую карту.