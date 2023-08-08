Новикомбанк рассказал о финансовом сопровождении промышленности Нижегородской области

Новикомбанк провел в Нижнем Новгороде конференцию «Финансовое партнерство Нижегородской области и Новикомбанка: стратегические векторы развития и механизмы поддержки промышленности региона». Представители областного правительства и руководители предприятий региона обсудили ключевые задачи, стоящие перед промышленностью, а также инструменты финансовой поддержки нижегородских предприятий.

В дискуссии с участием заместителя Министра финансов Нижегородской области Натальи Лобановой и заместителя Министра промышленности и предпринимательства Нижегородской области Владимира Балакина эксперты обсудили вопросы банковского сопровождения государственных и муниципальных контрактов. Представители Новикомбанка поделились опытом финансирования крупных региональных проектов.

«Стабильному развитию любого предприятия необходима надежная финансовая поддержка. Благодаря глубокой экспертизе и почти 30-летнему опыту работы с промышленностью Новикомбанк обеспечивает предприятия доступным финансированием. Банк профинансировал предприятия и заводы Нижегородской области с использованием льготных кредитов на 3.4 млрд рублей. В Нижнем Новгороде с каждым годом у нас становится всё больше клиентов. Уверен, что прошедшая конференция позволит наладить более прочные взаимоотношения с региональными предприятиями», — отметил заместитель Председателя Правления Новикомбанка Алексей Кузнецов.

О наиболее востребованных механизмах льготного кредитования промышленности рассказал начальник отдела взаимодействия с государственными органами Новикомбанка Алексей Грабаров. Банк предоставляет кредиты по льготной ставке в соответствии с программой государственной поддержки диверсификации оборонно-промышленного комплекса (Постановление Правительства Российской Федерации № 26). Кроме того, банк осуществляет финансирование проектов цифровой трансформации (ПП № 1598), экспорта и импорта высокотехнологичной продукции (ПП № 191, ПП № 895).

Отдельный блок мероприятия был посвящен сотрудничеству предприятий области с Агентством по развитию системы гарантий Нижегородской области (АНО «АРСГ НО») и Центром импорта и импортозамещения области. Руководители ведомств поделились с участниками конференции информацией об актуальных программах поддержки ключевых проектов.

Сергей Рябов, заместитель руководителя Центра импорта и импортозамещения по Нижегородской области, представил новый Информационный сервис для промышленников «Станкофонд». Площадка позволяет предприятиям обмениваться информацией о технологических возможностях и свободных производственных мощностях, отслеживать потребности бизнеса и находить партнеров для исполнения заказов. «Станкофонд» стал частью цифровой экосистемы импортозамещения «СделаемвРоссии.рф», которая связывает заказчиков и исполнителей, а также развивает кооперацию между предприятиями.

Илья Тихонов, руководитель АНО «АРСГ НО» и регионального отделения ФРП, также рассказал о мерах финансовой поддержки субъектов промышленности и предпринимательства. Особое внимание он уделил взаимодействию с банками-партнерами в рамках программ государственной поддержки, которые реализует Фонд развития промышленности (ФРП) Нижегородской области.

Так, Новикомбанк предоставляет банковские гарантии заемщикам Фонда развития промышленности и венчурных инвестиций Нижегородской области. Банк сотрудничает с фондом с 2017 года, за это время удалось существенно нарастить объемы финансирования проектов, которые реализуют такие холдинги, как: «Швабе», «Вертолеты России», «Росэлектроника», концерн «Автоматика», «ОДК» и прочие.