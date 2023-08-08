Психолог Сатья Дас расскажет жителям Новосибирска, как изменить свою жизнь

Жителям крупных городов часто приходится чем-то жертвовать, чтобы достичь гармонии в семье или успеха в карьере. Но как же заполучить и то, и другое? Ответ на этот вопрос даст известный психолог Сатья Дас на своём семинаре в Новосибирске 12 сентября.

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Семейный психолог Сатья Дас с 2005 года проводит лекции в более чем двадцати странах мира. На 2023 год он написал 17 книг по психологии, а на канале Сатьи в YouTube (16+) более 4,5 миллиона подписчиков.

Когда люди встречают «любовь всей жизни», они часто теряются. Как же сохранить теплоту и процветание таких отношений на долгие годы? Как в один миг не потерять страсть? Как достигать успехов в работе и построить счастливую семью? Всё это специалист по семейным отношениям, популярный лектор, блогер и писатель Сатья Дас расскажет на своём семинаре «Секс. Отношения. Успех» 12 сентября 19:00 в главном зале ККК им. Маяковского.

Психолог уверяет, что гости семинара научатся выбирать правильных партнёров, заводить отношения, сохранять романтику в долгосрочных отношениях, говорить друг с другом о сексе, решать бытовые конфликты и недопонимания и многому другому.

Мероприятие продлится два часа и пройдёт в формате «вопрос — ответ». Слушатели смогут поучаствовать в психологическом разборе и обратиться к Сатье с личной проблемой — самые показательные случаи он проанализирует на публике.

Формат семинара поможет гостям научиться на чужих ошибках и разнообразить свою жизнь. Поклонники Сатьи называют его выступления «оазисом среди пустыни». По их мнению, сходить на семинар стоит не только женщинам, но и мужчинам.

«Это не сухая лекции, Сатья шутит по ходу дела, и слушается на одном дыхании», — пишет домохозяйка Мария.

Семинар поможет изменить свою жизнь тем, кто устал искать «принца на белом коне», ссориться со своим партнёром и ходить на одноразовые свидания. Запись на мероприятие уже открыта.

Купить билет и ознакомиться с программой семинара можно на официальном сайте.

Семинар «Секс. Отношения. Успех»

12 сентября, 19:00.

Красный проспект, 15, «ККК им. Маяковского».

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