В Новосибирске стартовали продажи дома №2 в ЖК «Легендарный-Северный»

Отличная новость для тех, кто планирует приобрести современную квартиру с массой дополнительных преимуществ. Квартиры в клубном доме будут пользоваться повышенным спросом.

В Заельцовском районе на месте старого городского аэропорта возводится новый жилой район «Легендарнный-Северный». Район с развитой социальной и транспортной инфраструктурой обязательно привлечет внимание тех, кто ценит удобство и комфорт. В шаговой доступности школа, детский сад, магазины крупных федеральных ритейлеров. В пяти минутах езды — станция метро «Заельцовская», выезд на крупные магистрали города — Мочищенское шоссе, Красный проспект, улицу Жуковского.

«Легендарный-Северный» строится с любовью и заботой о каждом жителе. Здесь есть все, что необходимо для комфортного проживания детей и взрослых. Для самых маленьких во дворах будут оборудованы современные детские площадки. Комплекс строится по принципу «двор без машин», так что о безопасности детей можно не переживать. На первых этажах расположатся салоны красоты, продуктовые магазины, кофейни и многое другое.

Проект дома №2 удивляет разнообразием продуманных до мелочей планировок. Здесь каждый найдет для себя именно то, что так хотелось воплотить в жизнь. Именно на старте продаж можно выбрать из всего разнообразия предложений. Клубный дом рассчитан всего на 90 квартир. Покупателям доступны эргономичные однокомнатные квартиры площадью до 44 квадратных метров; комфортные двухкомнатные до 71 квадратных метров и просторные трехкомнатные квартиры площадью до 92 квадратных метров для больших дружных семей с детьми. Для ценителей красивых видов города предлагаются квартиры с террасами на 14-м этаже. Хотите — любуйтесь рассветами и закатами, хотите — проводите уютные вечера за чашкой чая, а хотите — тренируйтесь на свежем воздухе.

Отметим, что в квартирах высокие потолки (2,85 метров), широкоформатные окна и горизонтальна система разведения отопления. А значит, больше пространства, воздуха и света. Квартиры будут сдаваться с предчистовой отделкой: финишная стяжка пола, межкомнатные перегородки, разведение электрической проводки с установкой розеток и выключателей. Собственникам останется только реализовать все свои дизайнерские задумки и мечты.

Дом будет поражать и впечатлять уже с самого входа: прозрачная входная группа, дизайнерское лобби с мебелью и декоративными элементами. Для удобства родителей с детьми — вместительная колясочная на первом этаже, для ваших питомцев — помещение для мойки лап. А два скоростных бесшумных лифта — грузовой и пассажирский — сделают проживание еще более комфортным.

На старте продаж помимо всего разнообразия вариантов еще и самые привлекательные цены на квартиры. Сейчас самое время сделать максимально выгодную и надежную инвестицию в свое будущее.

Застройщик ООО СЗ «СДС-Финанс»

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