В Новосибирской области снизилась смертность за июль 2023 года

Смертность вновь превысила рождаемость в Новосибирской области.

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало статистику рождаемости и смертности в регионе в июле 2023 года. Данные размещены на сайте ведомства.

В июле 2023 года смертность в регионе снизилась примерно на 6,7%: если в июне зарегистрировано 3103 акта о смерти, то в июле — 2896 актов.

Также в июле незначительно выросла рождаемость — было оформлено 2278 свидетельств о рождении детей. В июне свидетельства выдали на 2251 ребенка.

Всего за последние семь месяцев в Новосибирской области умерли 20605 человек, родились 15075 детей. 10251 пара официально оформила брак, а 8095 семей распались.

Напомним, в Новосибирской области рассказали о необычных именах для новорожденных.