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проиcшествия

В Новосибирской области четверо пропавших найдены погибшими

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал статистику за июль 2023 года в Новосибирске.

В Новосибирской области поисковый отряд «ЛизаАлерт» опубликовал в группе «ВКонтакте» статистику за июль 2023 года. По этим данным, найдено живыми — 4279 человек, погибшими — 230, а также 219 человек нашлись в группе «родные найдены». Последний статус присваивается тем, кому удалось установить личность найденного и связаться с его семьей.

Волонтеры готовы выезжать и искать людей в любое время, даже если приходится искать людей посреди ночи. В июле нужно было выезжать на поиски даже чаще, чем в предыдущем месяце, говорят общественники. В этот период увеличилось и количество погибших — четыре человека были обнаружены со статусом «Найден. Погиб».

Сиб.фм ранее сообщал о пропаже 12-летней девочки с розовыми волосами, спустя несколько дней поисковый отряд нашел её живой.

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Александр Борисов
журналист

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