Мероприятия-спутники Международного форума «Технопром» начинают работу в Новосибирске

Международный форум технологического развития «Технопром» состоится в Новосибирске в период с 22 по 25 августа. Главная цель Форума — продвижение отечественных научных разработок и инноваций.

В течении 4 дней на одной площадке состоится более 200 очных и онлайн-мероприятий на тему «Наука, технология, индустрия в основе развития регионов». В том числе, заседание совета по КНТП, совещание с заместителями глав регионов России по НТР, заседание Совета НОЦ, презентация проектов кампусов мирового уровня, представление победителей конкурса лучших студенческих стартапов страны под эгидой Минобрнауки России, а также слет передовых инженерных школ. Гостей ждёт множество совершенно разных активностей – от научных до спортивных, например, фиджитал-игра «Берлога».

У Технопрома есть и свои мероприятия-спутники, в дни форума пройдут:

III Национальный Форум трансфера технологий.

Съезд лидеров НОЦ.

II Фестиваль научно-популярного и индустриального кино «Кремний».

Заседание совета АИРР.

Наука и инновации как движущая сила экономики России и регионов.

Школа молодых ученых.

Битва роботов.

Работа некоторых мероприятий-спутников «Технопрома» уже началась: прошёл отбор участников на XVII Сибирскую венчурную ярмарку, которая более 15 лет объединяет на своей площадке профессионалов инновационного и инвестиционного рынков, расширяет возможности для доступа малых инновационных и научно-технологических компаний к источникам венчурного капитала.

На ярмарке впервые будет представлено 20 компаний из Новосибирской области, 20 – из городов Сибирского федерального округа, а также 20 студенческих стартапов. Студенты вузов смогут представить свой проект потенциальным инвесторам и представителям институтов развития и получить обратную связь от представителей профессионального сообщества. Нововведение ярмарки в том, что молодежному треку будет посвящен отдельный день. Экспонентами на нем могут стать проекты по следующим направлениям: цифровые технологии, биотехнологии и медицина, индустриальные технологии (приборостроение), креативные индустрии.

В этом году у участников не будет традиционных выставочных пространств с образцами продукции – каждый проект представят на стенде с использованием дополненной реальности. Ожидается, что благодаря такому формату экспоненты смогут больше времени посвятить переговорам с потенциальными инвесторами и партнерами. А 24 августа будет разыгран денежный приз среди молодёжного трека Ярмарки.

Во все дни проведения на площадке будет работать скалодром, фотозона, настольные игры – чтобы принять участие в активностях, нужно будет заполнить небольшую анкету у организаторов.

Фестиваль научного и индустриального кино Сибири «Кремний» проходит в Новосибирской области во второй раз. В этом году фестиваль получил статус международного. Программа включает сразу 2 акселератора по созданию короткометражных научно-популярных и обучающих фильмов и тематических комплексные медиапродукты (видео, анимация, VR, полиграфия, приложения, геймификация, блоги, подкасты), которые прошли в июне-июле 2023 года.

В результате участники акселераторов создадут не менее 12 короткометражных научно-популярных и обучающих фильма, 15 комплектов комплексных медиапродуктов, а также 20 арт-продуктов от лаборатории «Видеом». Большую часть их них гости Технопома увидят в дни проведения форума на его площадке.

Мероприятия проходят, начиная с июня, и не только на территории Экспоцентра. Завершилась Большая математическая мастерская — мероприятия-спутника «Технопрома», на котором студенты, школьники и педагоги вместе с кураторами работали над математическими проектами. В течение двух недель в рамках команды решали интересные исследовательскии, технологическии или методологическии задачи.

Во время работы Мастерской авторы проектов вовлекали в свою область исследований новых студентов, быстро проверяли гипотезы вокруг исследуемой проблемы, находили связи между собственными исследованиями и исследованиями других ученых.

X Международный форум технологического развития ТЕХНОПРОМ – 2023 состоится в Новосибирске с 22 по 25 августа.

Регистрация открыта до 15 августа, участие бесплатное.

Подробная информация о мероприятии на сайте форума.

Проект поддержан грантом Минобрнауки России для популяризаторов науки, одной из мер поддержки федерального проекта «Популяризация науки и технологий». Повышение доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан Российской Федерации – одна из задач объявленного Президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий (2022-2031 гг).