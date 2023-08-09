«Начинать своё дело не трудно, если ты готов к этому»: основатели Sova bar дали совет начинающим предпринимателям

Основатели Sova bar опровергли стереотипы о малом бизнесе, поделились историей о том, как к ним приходят идеи о новых напитках и рассказали, что нужно делать для успеха в своём деле.

Sova bar – это бар с уникальными напитками, который расположен на «Гастрокорте». В этом месте гости могут попробовать bubble tea с необычными ингредиентами, освежающие лимонады, смузи из натуральных фруктов и ягод, кофе на альтернативном молоке.

Основательница заведения Сабрина рассказала, что многие рецепты новых напитков приходят ей во сне, и она сразу же записывает их. В Sova bar основатели выделили три топовых продукта:

1. Sunny day – на основе апельсина и маракуйя;

2. Мятный апельсин – мята и блю Кюрасао;

3. Цветущий персик – персик и бузина.

«Многие ещё любят наш напиток «Матча-маракуа», и я заметил, что он приходится по вкусу творческим людям», — поделился второй основатель Sova bar Ратибор.

Он добавил, что в Sova bar всегда большие очереди. Однажды он решил опросить гостей, почему они выбирают именно это место.

«Разнообразный выбор напитков и все безумно вкусные! Когда появляются новинки, их сразу же хочется попробовать. Я считаю, что цена, вкус и качество соответствуют друг другу полностью!» — поделилась одна из посетительниц бара.

Такой успех не был простым. Основатели признались, что при открытии заведения столкнулись с неготовностью больших поставщиков работать с малом бизнесом. Но им удалось развеять все стереотипы об этой сфере. И теперь владельцы заведения дают начинающим предпринимателям такой совет:

«Начинать своё дело не трудно, если ты готов к этому. Нужно не бояться и, если даже что-то идёт не так, пробивать стены и идти до конца».

Ратибор и Сабрина признают, что коллектив играет очень важную роль в своём деле. Нужно быть с ним на одной волне, но при этом не стирать грань между руководителями и сотрудниками, всегда держать субординацию.

Sova bar

630091 г. Новосибирск, Центральный район, ул. Мичурина, 12;

1 этаж; по центральной аллее первый поворот направо;

Телефон: +73833759099

vk.com/sovabar54