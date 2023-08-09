Новикомбанк предупредил об опасностях личного банкротства

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, проанализировал данные российского финансового рынка. При сохранении темпов роста количества личных банкротств по итогам 2023 года общее число финансово несостоятельных граждан в стране впервые превысит 1 млн.

Согласно данным ЕФРСФДЮЛ (единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности), за минувший год число банкротов увеличилось на 44%. Примерно на столько же — по итогам I-го квартала 2023 года. Таким образом с момента вступления в силу законодательства о личном банкротстве (октябрь 2015 года) финансово несостоятельными признаны уже 829 тыс. россиян. Если тренд сохранится, по итогам этого года через процедуру личного банкротства пройдет первый миллион граждан РФ.

В 95% случаев заемщики сами инициируют банкротство. Новикомбанк предостерегает потенциальных банкротов от слишком поспешных решений. Не очень добросовестные юридические фирмы обещают: «Спишем долги», «Закроем все кредиты», «Банкротство под ключ» и т.д., как правило замалчивая нюансы личного банкротства. В результате у человека возникает ложное понимание механизма кредитования: «Взял в долг, деньги потратил, а когда пришла пора платить — объявил себя банкротом».

Банк предупреждает: личное банкротство портит гражданину деловую репутацию и осложняет личную жизнь, ухудшает кредитную историю, подвергает опасности уголовного преследования.

Банкрот в будущем обязательно столкнется с трудностями в получении кредита — далеко не все банки хотят иметь дело с экс-банкротом. Как минимум человеку будут предложены повышенная ставка и значительно меньшая сумма займа. Не стоит забывать, что воспользоваться механизмом банкротства повторно можно только через 5 лет.

Кроме того, с момента получения статуса банкрота накладывается запрет занимать руководящие должности — до 10 лет в зависимости от вида деятельности. Таким образом, банкротство ограничивает карьерный рост и развитие. Инициатор процедуры банкротства также должен учитывать, что он может лишиться единственного жилья, если оно куплено в ипотеку. А все сделки по распоряжению личным имуществом заемщика и общим имуществом супругов за последние 3 года могут быть оспорены. Также банкротство не распространяется на долги по алиментам и за услуги ЖКХ.

Наконец, личное банкротство может быть воспринято судом как способ обогащения. Речь идет об уголовной ответственности по четырём статьям Уголовного Кодекса РФ: «Мошенничество», «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности», «Преднамеренное банкротство» и «Фиктивное банкротство». Обвинение по ним может быть вынесено в случае, если заемщик использовал процедуру банкротства для ухода от долгов, но продолжал вести трудовую деятельность или получать иной доход. Особое внимание следственные органы уделяют заемщикам, которые в предбанкротный период активно получали кредиты или займы, поскольку эти действия носят явно недобросовестный характер. Причём уголовное дело может быть инициировано по заявлению как финансового управляющего, так и кредитора.

«Мы хотим дать ясный сигнал: процедура личного банкротства — это крайняя и нежелательная мера для разрешения финансовых проблем. И прежде, чем решиться на данную процедуру, нужно обязательно рассмотреть иные варианты. Банки всегда готовы пойти навстречу клиентам и предложить в каждом случае индивидуальное решение проблемы», — заверил директор Департамента розничных продаж НовикомбанкаИван Беляев.