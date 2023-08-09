Новосибирские мотоциклисты развернули Знамя Победы в Тверской области

Мотоклуб «Ночные Волки» продолжает мотопробег «Боевой путь Сибири».

Представители новосибирского отделения мотоклуба «Ночные Волки» 7 августа прибыли в город Белый Тверской области. Вместе с бойцами поискового отряда «Кондор Вега» из города Бердска Новосибирской области они проехали по местам воинской доблести, где героически сражались герои-сибиряки. Одним из знаковых мест, на котором побывали участники патриотического мотопробега, стал Мемориал славы воинам-сибирякам в деревне Плоское. Здесь к ним примкнули бойцы поискового отряда «Святогор» из Москвы. Все вместе участники патриотической акции торжественно развернули Знамя Победы.

Также «Ночные Волки» посетили Бельский краеведческий музей и приняли участие во встрече командиров поисковых отрядов, участвующих в Вахте памяти, которая прошла в администрации Бельского округа. Здесь участников мотопробега приветствовала первый заместитель главы администрации округа Галина Иванова. Она подарила гостям книги «Это было под Белым»и «Бельская земля: путешествие в прошлое». Байкеры в ответ передали представителям администрации атрибуты с патриотической символикой. Затем

участники встречи возложили цветы к воинскому захоронению на площади Карла Маркса и развернули Знамя Победы.

Следующая точка в маршруте «Ночных Волков» — город Москва. Маршрут «Боевой путь Сибири», посвящённый 150-й/22-й Сибиркой добровольческой Сталинской(Рижской) гвардейской дивизии, закончится 10 августа в Волгограде.





