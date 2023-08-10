«Армия-2023»: Новикомбанк обсудит вопросы структурной трансформации экономики и кадрового потенциала промышленности

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации «Ростех», запланировал ряд деловых мероприятий на Форуме «Армия-2023». На них эксперты банка поднимут важнейшие темы, стоящие перед реальным сектором экономики, — финансовая поддержка проектов по достижению технологического суверенитета в стратегических отраслях и обеспечение промышленности квалифицированными кадрами, а также проведут уроки финграмотности для участников Форума.

15 августа Новикомбанк организует круглый стол на тему: «Структурная трансформация: кадровый потенциал. Время возможностей для ответственного бизнеса». Участники дискуссии — представители Министерства экономического развития РФ, Госкорпорации Ростех, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана и другие эксперты — рассмотрят вопросы, касающиеся развития кадрового потенциала ведущих отраслей российской промышленности, повышения престижности инженерных и рабочих профессий, а также синхронизации действий государства, образовательных учреждений, промышленных предприятий и финансовых организаций для реализации кадровой подготовки для отечественной промышленности.

16 августа пройдет круглый стол Новикомбанка под названием «Структурная трансформация: финансы, технологии, люди. Время возможностей для ответственного бизнеса». Цель мероприятия — обозначить круг задач, связанных с потенциалом роста отраслей технологического суверенитета, запуска проектов технологического суверенитета и структурной адаптации экономики Российской Федерации. Приглашенные спикеры из Министерства экономического развития РФ, Минпромторга, ФРП, Торгово-промышленной палаты и Ассоциации российских банков поделятся экспертизой, как возможности государства, институтов развития и финансовых организаций содействуют в реализации долгосрочной стратегии развития отечественной промышленности.

Уроки финграмотности Новикомбанка будут доступны для посетителей Форума с 17 по 19 августа. Три дня специалисты банка будут учить основам грамотного управления денежными средствами и построению личного капитала. С этим информационно-образовательным курсом эксперты финансового института уже побывали на крупных производственных площадках в 22 городах страны.

IX Международный военно-технический форум «Армия-2023» пройдет в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» в Подмосковье с 14 по 20 августа 2023 года. Формат «Армии» предусматривает масштабные выставочные экспозиции, демонстрационные и научно-деловые программы, экспертные советы по актуальным для мировой повестки вопросам, обширные культурные программы. Отечественные и зарубежные компании покажут современные и перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники.