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Билеты на открытие "Сибирь-Арены" появятся в свободном доступе 10 августа в 13:00

Сиб.фм

Развлекательная программа начнется на прилегающей к арене территории с 12:00 часов дня. Гостей праздника ждут выступления танцевальных и шоу-коллективов, кавер-групп, аниматоров, розыгрыши билетов на матч-открытие и многое другое.

В 15:40 внутри арены начнется красочное шоу-открытие. Начало матча между юниорскими сборными командами России и Белоруссии 16:30. Билеты на матч появятся в свободном доступе на сайте https://tickets.sibir-arena.ru/10 августа в 13:00 (НСК)!!!

Для тех, кто не сможет приобрести билет, будет организована онлайн-трансляция шоу-открытия и хоккейного матча на большом экране сцены.

В завершении вечера, начиная с 19:00 все желающие смогут посетить концерт звезды российской эстрады DJ SMASH и заслуженной артистки республики Беларусь Жанет.

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Диана Соломина
Руководитель коммерческой редакции

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