Эксперты компании «Сибагро» приняли участие в «Архипелаге 2023»

В рамках интенсива «Архипелаг 2023», который проходил в Новосибирске, был поднят актуальный вопрос сохранения продовольственной и экологической безопасности России в контексте повышения плодородия почв. Минеральные удобрения не могут переломить ситуацию, что повышает значимость вовлечения в оборот побочных продуктов животноводства (ППЖ).

Одной из актуальных тем новосибирского «Архипелага-2023» стало управление оборотом питательных веществ в сельском хозяйстве. Состоявшийся круглый стол – первый прецедент, когда повестка переработки отходов животноводства обсуждалась в качестве решения проблемы снижающегося уровня плодородия почв на примере отдельного региона – Новосибирской области. В настоящее время Новосибирская область занимает первое место в СФО по объемам образования отходов животноводства ввиду передового развития отрасли – более 4 млн тонн в год.

На мероприятии бы презентован проект Агроэкотехнопарка – единого научно-производственного центра переработки органических отходов АПК Новосибирской области в гранулированные органические удобрения. Он должен объединить сельхозпроизводителей и учёных для создания производственно-технологического комплекса с учебно-научным полигоном.

Для увеличения оборота ППЖ на федеральном уровне разработана дорожная карта «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в сфере сельского хозяйства», рассчитанная до 2030 гг, но многие пункты программы уже реализуются предприятиями компании «Сибагро».

«Экономика замкнутого цикла на нашем производстве во многом совпадает с государственным видением этого вопроса. Можно чётко проследить зависимость урожайности от доли внесения органических удобрений: на участках, где они применяются, зерна собирается больше на 15-20%. А за счёт эффективного планирования севооборота излишнее накопление веществ в почве не происходит», – отметил директор департамента производственного контроля компании «Сибагро» Андрей Андрианов.

Он добавил, что на производстве будущие удобрения выдерживают в специально оборудованных лагунах и на площадках с последующим запахиванием твёрдой фракции и безвоздушным внесением жидкой в почву на глубину 40 см.

«Технологии обращения с ППЖ постоянно совершенствуются и на это направляют существенные средства – в этом году инвестиции составили 260 млн рублей. В первую очередь, это мероприятия по реконструкции и строительству лагун, увеличению площади внесения до 16 км за счёт приобретения новых бустерных станций и шланговых систем», – пояснила директор Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро» Галина Иртуганова. Она подчеркнула, что на предприятии налажен строгий учет и контроль за объемом ППЖ на всех этапах — от сепарации и до внесения, для чего используются цифровые датчики и камеры видео-фиксации.

Участники круглого стола отметили, что новый федеральный закон о ППЖ благотворно скажется на использовании органики в сельхозобороте. Но прежде необходимо на законодательном уровне пересмотреть устаревшие нормативы по микроэлементам – эти ограничения сдерживают развитие отрасли и несут большие риски для сельхозтоваропроизводителей. Предложение о внесении изменений включили в свод законодательных инициатив, который организаторы «Архипелага – 2023» по итогу направят в правительство РФ.