Как получить ВНЖ в Сербии: основные рекомендации юристов

Сербия – красивая страна, привлекающая туристов. Здесь много исторических достопримечательностей и красивых пейзажей. Кроме того, население этой страны является одним из самых гостеприимных к россиянам.

Чтобы проживать в стране постоянно, учиться и пользоваться всеми благами, необходимо получить сербский ВНЖ. Основными способами оформления данного документа являются: трудоустройство, обучение, воссоединение семьи, открытие бизнеса и многое другое. О том, как получить ВНЖ Сербии посвящена ниже статья.

Достоинства ВНЖ Сербии

Оформленное ВНЖ имеет ряд преимуществ для россиянина. Что даёт ВНЖ Сербии:

1. Благодаря данному документу иностранец может проживать на территории страны 12 месяцев. Далее сроки действия документа возможно продлить еще на 12 месяцев. Если иностранец проживает таким образом на территории страны в течение 5 лет, то он может претендовать на ПМЖ, а затем он может получить сербское гражданство.

2. Уровень преступности и коррупции в Сербии один из самых низких по всей Европе.

3. Приемлемый уровень жизни и заработных плат.

4. Возможность оформления медицинского страхования и использования других услуг наравне с гражданами страны уже после первого оформленного ВНЖ.

5. Возможность покупки недвижимости в любом городе.

6. Стоимость услуг для иностранцев здесь такая же, как и для граждан страны.

Как возможно оформить ВНЖ

ВНЖ Сербии возможно оформить такими путями:

1. Трудоустройство в сербской организации. В этом случае оформляется рабочая виза. Для её получения необходимо согласие Министерства по труду Сербии. Его выдают в том случае, если работодатель даст письменное обоснование о необходимости устройства на работу иностранного гражданина. Также иностранец должен оплатить госпошлину в размере около 100 евро.

2. Осуществление какой-либо деятельности.

3. Приобретение недвижимого имущества. Возможно приобрести, как жилую, так и нежилую недвижимость. Также ВНЖ Сербии возможно оформить, купив земельный участок.

4. Получение образования в сербских учебных заведениях. Студент или школьник, который получает образование в сербском учебном заведении может получить ВНЖ.

5. Ведение собственного бизнеса. Согласно сербским законам, иностранец может приобрести фирму или снять в аренду помещение для ведения собственного бизнеса сроком на 1 год. Также он должен нанять в свою фирму минимум 4 сербов. На этом основании возможно получить вид на жительство.

6. Брак с гражданином Сербии

Сроки действия

Например, для предпринимателей и бизнесменов вид на жительство выдается на 1 год. Затем данный документ возможно продлить уже на три года. Для тех, кто приобрёл в Сербии недвижимость, статус резидента действует полгода, а затем он продлевается на год.

За продлением вида на жительство необходимо обращаться в соответствующие органы не позднее чем за 30 дней до окончания срока действующего документа.

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