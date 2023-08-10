С Nokia на Т8: ИТ-интегратор РТК-Сервис скрестил отечественные линейные транспондеры с DWDM-системами ушедших вендоров

Эксперты ИТ-интегратора РТК-Сервис провели эксперимент по импортозамещению каналообразующих блоков телекоммуникационных установок Nokia и Coriant на Т8 при сохранении дорогостоящих DWDM. Это позволит поддерживать работоспособность действующих линий на любой протяженности при отсутствии западного оборудования, а также развивать сети на базе российского продукта.

Сегодня на сетях операторов связи стоит преимущественно оборудование западных вендоров. Особенно это касается оборудования спектрального уплотнения (DWDM). Чаще всего эти элементы реализованы на базе Nokia,Huawei и Coriant. Импортозаместиться здесь полностью сейчас не представляется возможным: пока западные решения функционируют и поддерживаются российскими компаниями в нужном объеме, замещать их – слишком дорогостоящий процесс. Вопрос о полной замене западных решений встанет остро в перспективе 5-10 лет, когда ранее приобретенное оборудование начнет выходить из строя, и иных путей просто не останется. Тем не менее, в этом году телекоммуникационные компании остро ощутили на себе сразу три проблемы в связи с ситуацией.

Во-первых, стали невозможны поставки нового оборудования. И техподдержка уже используемого силами вендора, соответственно, тоже прекратилась. «При этом телекоммуникационные сети по уровню оснащения и стоимости оборудования относятся к той категории бизнесов, где оперативное импортозамещение – задача крайне дорогостоящая. Речь идет о сотнях миллионов долларов, которые компании просто не готовы вкладывать одномоментно», — пояснил Андрей Кононенко, Генеральный директор РТК-Сервис.

В поисках решения проблемы телеком-операторов РТК-Сервис провел эксперимент по замене каналообразующих блоков (пропуск чужих лямбд при сохранении западного оборудования WDM) на подобных линиях на российские продукты производства Т8. На действующих магистральных сетях протестировали проходимость каналов Т8 через существующие линии на Nokia и Coriant. «Данное российское решение является наиболее релевантным по функционалу, одним из самых развитых с технической точки зрения. Кроме того, мы как ИТ-компания уже накопили хорошую практику работы с оборудованием Т8 и можем обеспечивать его качественную техническую поддержку 1,2 и 3 линий», — говорит Андрей Кононенко.

Для тестирования выбрали участки на действующих магистральных сетях от Москвы до Удомли, где через существующие линии на Nokia вставляли каналы Т8 и тестировали возможность пропуска канала от 100 до 400 гигабит в секунду. Аналогично был протестирован канал от Москвы до Санкт-Петербурга, выстроенный на базе Coriant, и тоже успешно. В процессе работ выявили ряд нюансов, по решению которых специалисты РТК-Сервис сделали описание алгоритмов решения. Теперь этот этап также учтен в методике работы с такой комбинацией оборудования.

«После реализации идеи на оборудовании мы провели длительные нагрузочные тесты – от 7 до 10 суток непрерывно. Все кейсы прошли успешно. Теперь мы готовы масштабировать такое решение – каналы с применением отечественного производителя Т8 на длительных расстояниях (от 1000 км) и с пропускной способностью не менее 100 Гбит/с», — резюмировал Андрей Кононенко. – «На работы у нас ушло около месяца. Сегодня мы можем говорить, что мы протестировали алгоритм частичного импортозамещения оборудования сетей связи и готовы предлагать клиентам как аналогичные работы по замещению, так и дальнейшую техническую поддержку таких решений. Мы уже опробовали несколько методик по мониторингу и решению сложностей и наработали методическую базу для таких кейсов. Ключевой этап работы – безусловно, аудит возможности и релевантности такого замещения. Далее реализация проходит довольно оперативно».