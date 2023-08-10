В городе с 300-летней историей улучшили связь

Оператор связи улучшил качество связи в Куйбышеве. Строительство новой базовой станции в южной части населённого пункта позволило увеличить средние скорости передачи данных почти в 1,5 раза.

Запуск нового телеком-объекта на улице Молодёжной позволил значительно улучшить параметры передачи данных в гаджетах куйбышевцев. Это почувствовали не только жители близлежащих домов, но также студенты и сотрудники Педагогического университета, посетители ледовой арены «Факел», а также приюта для животных «Котопёс». При проектировании новой базовой станции инженеры компании учитывали особенности ландшафта и застройки и установили антенно‑мачтовые сооружения так, чтобы охватить максимальную территорию.

Телеком-оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах. Высокочастотный спектр обеспечивает оптимальную ёмкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, среднечастотный и низкочастотный – уверенное покрытие и стабильную передачу данных на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

Также развитие инфраструктуры позволило организовать в районе более стабильный голосовой сигнал в VoLTE. Доступ к этой технологии даёт возможность одновременно вести диалог с собеседником и пользоваться интернетом.

«С появлением дополнительного оборудования в Куйбышеве максимальная скорость загрузки данных выросла до 100 Мбит⁄с, что значительно упрощает решение бытовых и рабочих задач. К примеру, скачать приложение банка можно за несколько секунд», комментирует директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.

В прошлом году Куйбышев отметил своё 300-летие. Это активно растущий город в Новосибирской области с населением более 50 тысяч человек. Согласно аналитике оператора, только за пару летних месяцев этого года куйбышевцы «прокачали» в Интернете около 160 терабайт данных. За последние два года интернет-трафик в Куйбышеве увеличился на 68%.