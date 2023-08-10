В Новосибирске человек в маске украл шесть велосипедов за одну ночь

В Кировском районе Новосибирска неизвестный украл шесть велосипедов за одну ночь.

В ночь на 10 августа человек в чёрном худи и медицинской маске украл шесть велосипедов в Кировском районе Новосибирска. Об этом сообщили в паблике «Типичная Затулинка» в социальной сети «ВКонтакте».

Воровство попало на камеры видеонаблюдения домофонов. Кроме того, нарушитель пытался войти в одну из многоэтажек «ЖК Рихард», но никто не открыл ему дверь.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Правоохранители устанавливают личность похитителя.

Комментаторы рассказали, что несколько украденных велосипедов потерпевшие успели вернуть без посторонней помощи.

Напомним, что 10 августа штукатурка обвалилась с балкона жилого дома №48 на улице Большевистской в Новосибирске.