В России проходит Неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний

Треть населения планеты умирает из-за болезней сердечно-сосудистой системы. Если игнорировать их признаки, может наступить инвалидность или внезапная смерть. С 7 по 13 августа в России проходит Неделя профилактики этих недугов.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) порой сложно выявить, так как они могут иметь схожие черты с симптомами других патологий. Поэтому крайне важно диагностировать болезнь на ранней стадии. Но не менее важна и их профилактика.

По мнению медицинского сообщества, основой профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний является здоровый образ жизни, то есть правильное питание, умеренная физическая активность, проведение профилактических обследований и скрининговых осмотров с целью своевременного выявления заболеваний, а также отказ от вредных привычек.

В основе профилактики ССЗ также лежит регулярный контроль таких показателей, как индекс массы тела, артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина в крови. Для нормального функционирования организма взрослому человеку нужна активность не менее 150 минут в неделю.

Суточный рацион должен быть сбалансированным по содержанию белков, жиров и углеводов. Приветствуется потребление большого количества овощей и фруктов (не менее 400 граммов овощей, фруктов и ягод по рекомендации ВОЗ). Диета также подразумевает снижение в рационе количества кондитерских изделий и животных жиров, добавление рыбы и морепродуктов, растительных масел и орехов. Также рекомендуется сократить потребление поваренной соли – норма составляет не более 5 граммов в день.

Департамент по социальной политике мэрии Новосибирска напоминает о важности регулярного контроля уровня артериального давления, особенно при наличии факторов риска развития ССЗ.

Измерение необходимо проводить утром и вечером по два раза с двухминутным перерывом и ориентироваться на средние числа. При повышенном давлении (140/90 и выше) необходимо обратиться к врачу в поликлинику по месту прикрепления.

Подробнее с мерами профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы можно ознакомиться на информационном портале о здоровье ГКУЗ НСО «Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики» в разделе «Тематические недели профилактики».