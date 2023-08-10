Ведущие артисты из Москвы исполнят главные партии в балете «Спартак» на сцене НОВАТа

Вечером 10 августа крупнейший музыкальный театр России станет ареной древнеримской битвы: на сцене Большого зала НОВАТа покажут балет «Спартак» в постановке Юрия Григоровича.

Особенное место

Именно сцена НОВАТа стала первой региональной площадкой, на которой с деспотией сражался Спартак Григоровича. Дело не только в признании крупнейшего за Уралом города России: величественная сцена новосибирского театра – одна из немногих может принять одновременно 300 артистов, что позволяет полностью воплотить художественный замысел выдающегося российского хореографа.

Особенная постановка

На сегодняшний день в мире насчитывается около 20 версий постановок балета на музыку Хачатуряна. Но, пожалуй, наиболее популярной из них является постановка Григоровича (несмотря на то, что её премьера состоялась в далёком 1968 году). Хореограф остался верен традициям академического балета с его классическим танцем, но усилил психологическую сторону спектакля. Об успехе его версии говорит и тот факт, что именно после этой постановки «Мосфильм» занялась экранизацией балета.

Особенные исполнители

«Спартак», несмотря на свою сложность (как в исполнении, так и в необходимом подборе артистов), – своего рода знак качества театра. НОВАТ в этом сезоне покажет постановку дважды, при этом 10 августа на сцене будут приглашённые артисты из alma mater «Спартака» – Большого театра.

Роль главного героя исполнит Игорь Пугачев – выпускник Московской государственной академии хореографии и лауреат различных премий. Его карьерный рост – отдельная история борьбы и побед. Например, в балет артист пришёл из фигурного катания, а первая важная роль буквально «свалилась на него»: молодому танцору предстояло во втором акте балета «Пламя Парижа» заменить получившего травму другого артиста. Сегодня в репертуаре Игоря сольные и ведущие партии в таких сложных постановках, как «Раймонда», «Дон Кихот», «Светлый ручей».

Игорь Пугачёв на сцене Большого театра. Фото – Большой театр.

Интересна и исполнительница роли Фригии, возлюбленной Спартака. 10 августа её будет танцевать Мария Шувалова. Как и Пугачев, она выпустилась из Московской государственной академии хореографии. Но кроме балетной труппы Большого театра, Мария является приглашённой артисткой санкт-петербургского Михайловского театра. В городе на Неве её участие в «Спартаке» – едва ли не визитная карточка «михи» (как ласково называют театралы Михайловский): с момента своего дебюта в апреле 2021 года она регулярно исполняет главную женскую роль в постановке. Критики отмечают её нежный и одновременно проникновенный танец, лирические монологи очень точно следуют за музыкой балета. В общем, нас ожидает очень интересный, особенный дуэт.

Мария Шувалова на сцене Михайловского театра, фото – Стас Левшин.

Кстати, билеты на вечернюю постановку в НОВАТе давно распроданы.