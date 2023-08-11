Безопасность под знаком “кибер”: «Ростелеком» рассказал о правилах поведения в Сети

«Ростелеком» и движение широкой общественной поддержки «Сделай выбор» при содействии «Альянса по защите детей в цифровой среде» провели встречу «Безопасность под знаком “кибер”». Дети и их родители узнали о рисках и угрозах, с которыми сталкиваются пользователи гаджетов. Мероприятие состоялось 10 августа в Центре культуры и отдыха «Победа».

«Безопасность детей в интернете – это одно из направлений социальной ответственности «Ростелекома», мы проводим на эту тему просветительские мероприятия, выпускаем видеоролики, издаём литературу. Так, это уже второе мероприятие по кибербезопасности в «Победе» этим летом. Вопрос остается актуальным всегда: и в период летних каникул, и во время учебного года», – рассказала директор по внешним коммуникациям макрорегиона «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Наталья Моисеева.

На встрече обсудили основные виды кибер-угроз: например, разные способы мошенничества, буллинг, зависимость от гаджетов. Дети получили базовые инструкции о том, как оставаться в безопасности в Сети. Для закрепления материала специалисты «Ростелекома» показали короткометражку режиссера Даниила Бергера «Лучший подарок» из цикла познавательных роликов «Кибербезопасность для детей и взрослых» видеосервиса Wink, а также серию мультфильмов просветительского проекта «Цифровой ликбез». Зрители активно приняли участие в обсуждении и делились своим мнением.

«Было здорово – интересно, и я узнала много нового! Больше всего мне понравилось отвечать на вопросы, или я слушала, как отвечают другие и проверяла себя. Также запомнились интересные видео, которые заставляют задуматься», – рассказала девятилетняя участница мероприятия Мария Ёлкина.

В «Победу» пришли представители Гимназии № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича – ученики и учителя. «Ростелеком» подарил школе несколько книг «Прекрасный, опасный, кибербезопасный мир» Станислава Макарова (12+). Издание, подготовленное при участии экспертов «РТК-Солар», рассказывает об угрозах в интернет-пространстве и дает рекомендации, как их избежать.