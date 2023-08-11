День знаний: встречаем новый учебный год в Центральном парке

День Знаний в России – особый праздник. Он никогда не был красным днем календаря, но его отмечают повсеместно и практически в каждой семье. Ежегодно 1 сентября начинается новый учебный год для миллионов школьников и студентов.

Из истории праздника

День первого сентября был особенным на Руси издревле. Еще в 15 веке он был началом нового года. Только при Петре I этот праздник перенесли на 1 января. Начало же учебного года не было установлено для школьников даже в начале 20 века. В постановлении Совета Народных Комиссаров 1930 года лишь прописано, что все дети в возрасте 8-10 лет должны пойти в школу осенью. В 1935 году все же была установлена единая дата начала учебного года. Дети учились в этот день полноценно, никаких торжественных мероприятий не проводилось, максимум — линейка.

Официально праздником Днем знаний 1 сентября стало в 1984 году. С того же времени стали появляться традиции празднования: торжественные линейки, уроки мира (безопасности, мужества, патриотизма), букеты для учителей. В современном мире многие школы отходят от традиционных букетов, и в качестве подарка родители жертвуют посильные суммы на лечение тяжелобольных детей. С года официального установления праздника в школах перестали проводиться традиционные уроки. К занятиям дети приступают на следующий день.

Как отметить

Особенным День знаний, конечно же, является для первоклассников, которые вступают в новый, неизведанный, важный период своей жизни. Родители стремятся в этот день устроить для детишек настоящий праздник. Хотите по-настоящему запоминающегося дня? Приходите всей семьей 1 сентября в Центральный парк на празднование начала учебного года!

Медиахолдинг «СибФМ Group» совместно с партнерами проведет яркую праздничную программу с 12:00 до 18:00. Приглашаются дети всех возрастов, родители, бабушки и дедушки. Настоящий семейный праздник, на котором вас ждут творческие мастер-классы, соревнования, конкурсы, выступления творческих коллективов, игры на свежем воздухе.

Встречайте новый учебный год ярко, приходите в Центральный парк 1 сентября!

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