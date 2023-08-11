«Хороший дом на Никитина 128» – место, которое подходит каждому

Новое место для комфортного проживания всей семьёй получило говорящее название «Хороший дом на Никитина 128». Идея добрососедства, удобная инфраструктура и просторные квартиры – вот что предлагает застройщик жильцам.

«Хороший̆ дом на Никитина 128» – это кирпичный фасад, современные технологии строительства, функциональные пространства и максимум света. Территория комплекса закрыта от посторонних, а в зелёном дворе установлены игровые и спортивные площадки.

Преимущества проживания в таком месте очевидны: закрытая территория обеспечивает детям и взрослым безопасность, подземная парковка на 64 места даёт возможность защитить ещё и своё авто, а квартиры с черновой отделкой позволяют сэкономить на ремонте. Кстати, в каждой квартире установлена металлическая входная дверь, оконные блоки ПВХ, панельные радиаторы отопления, стояки водопровода и канализации. А это значит, что будущим новосёлам уже не нужно думать об этом – можно смело начинать создавать квартиру мечты с простых вещей!

В доме есть кладовые с лифтовым доступом, где можно хранить различные вещи, в том числе зимние шины – это существенно экономит место в квартире. Рядом с «Хорошим домом на Никитина 128» находятся две школы, детские сады и университеты – идеально для семей с детьми любого возраста!

Наглядно увидеть этот объект можно на YouTube – на канале «МЕТР. Маркетинг и продажи недвижимости» недавно вышел ролик о «Хорошем доме». Посмотрев видео, вы как будто побываете в квартирах и воочию оцените удобство их и территории.

Тех, кто досмотрит ролик до конца, ждёт приятный сюрприз: ведущие задают вопрос, ответ на который нужно написать в комментариях. Среди правильно ответивших выберут одного победителя, который получит подарок от застройщика.

«Хороший дом на Никитина 128»

Адрес: г. Новосибирск ул. Никитина, дом 128

Застройщик – Застройщик СЗ «СНК» входит в группу компаний Корпорация ЁЛКА