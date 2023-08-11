Миллионы «квадратов». С какими результатами встречают свой профессиональный праздник строители и девелоперы

Стройотрасль — один из главных и самых быстрорастущих сегментов экономики нашей страны. В преддверии Дня строителя, который в этом году приходится на 13 августа, поговорим о достижениях тех 11 миллионов россиян, что возводят жильё и социальные объекты, строят дороги и мосты, делая нашу жизнь уютной и комфортной.

Рекорд за рекордом

Строительную отрасль называют драйвером российской экономики. По итогам 2022 года она впервые обогнала все остальные сферы по приросту вклада во внутренний валовый продукт, включая добывающую промышленность, и показала рекордный результат — плюс 6,6%.

Впечатляют и статистические данные. В прошлом году в России с учетом ИЖС было введено в эксплуатацию 102,7 млн кв. метров недвижимости — на 11% больше, чем годом ранее. За первые шесть месяцев 2023 года – уже 52,1 млн «квадратов», что на 0,9% превышает прошлогодние показатели.

Сибирский рост

По подсчётам Росстата, в первом полугодии текущего года в топ‑5 регионов по объему ввода жилья входят Московская область (5 980 тыс. кв. м), Краснодарский край (3 473 тыс. кв. м), Москва (3 299 тыс. кв. м), Республика Татарстан (2 324 тыс. кв. м) и Ленинградская область (2 115 тыс. кв. м). Новосибирская область занимает седьмую строчку в этом списке (1 640 тыс. кв. м). Однако, как отметили аналитики, наш регион демонстрирует наилучшую динамику: с января по июнь прирост составил 48,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По объемам строящегося жилья Новосибирская область находится на шестом месте среди российских регионов, это подтверждает июльский рейтинг ДОМ.РФ, составленный на основании проектных деклараций застройщиков. Так, в нашем регионе возводится 3 473 тыс. кв. метров жилья, из них 2 726 тыс. кв. метров – непосредственно в Новосибирске. При этом больше половины жилых площадей в регионе планируется ввести в эксплуатацию в самой обозримой перспективе.

Возглавляет список регионов по объемам новостроек Москва, где в процессе реализации находится более 700 объектов – это 310 тысяч квартир общей площадью 16 334 тыс. кв. метров, из них более 13 500 тыс. «квадратов» планируется сдать до конца 2025 года.

Ключевой игрок

По состоянию на июль текущего года лидером по объему строительства среди столичных застройщиков стала компания ПИК, работающая в массовом сегменте жилья. Сейчас компания возводит в Москве 110 домов на 74 тыс. квартир, это 2 924 тыс. кв. метров. В сегменте новостроек бизнес- и премиум-класса — девелопер «Донстрой» с 1 036 тыс. кв. метров, в июле он занимает вторую строчку рейтинга. В стадии строительства у этой компании 55 домов на 15 тыс. квартир.

«Донстрой» работает на рынке почти три десятилетия. За это время построен целый город – более 5 500 тыс. кв. метров, в которых живет более 75 тыс. человек. По данным портала «Единый Ресурс Застройщиков», с февраля текущего года компания удерживает первое место в Москве по потребительским качествам проектов. Она предлагает к продаже квартиры в престижных и экологически благополучных столичных локациях. Флагманский проект девелопера – жилой комплекс бизнес-класса «Остров», который возводится в живописной Мневниковской пойме на северо-западе Москвы.

Рай на острове

«Остров» — это настоящий город в городе: на территории более 40 гектаров будет возведено 10 кварталов, шесть из них сейчас находятся на разной стадии строительства, в том числе и приватный клубный дом. Проект разработан британским бюро LDA Design, при этом каждый квартал имеет свой неповторимый характер – от бионической архитектуры до стиля городской усадьбы, от белого города до золотой башни. Стилистику фасадов повторяют дизайнерские входные группы и лобби, в которых будет все необходимое для комфорта жителей – детские клубы, зоны для делового общения, фитнес-залы, помещения для хранения колясок и мойки лап домашних животных.

Квартиры на любой вкус и кошелек: от студий до премиальных лотов с потолками почти 5 метров, возможностью установки камина и окнами в ванной. Планировки соответствуют современным трендам: мастер-спальни с санузлами и гардеробными, большие общие пространства для встреч всей семьей.

При реализации проекта «Остров» соблюдается концепция «15-минутного города». В шаговой доступности будут магазины, рестораны, кафе, многофункциональный медицинский центр, четыре детских сада и три муниципальные школы. В каждом дворе – спроектированные с учетом интересов маленьких жителей детские площадки, уютные лаунж-зоны, удобные места для работы. На всей территории «Острова» будет обеспечен доступ к высокоскоростной сети 5G, а попасть в квартиру можно будет без помощи рук: система идентифицирует жильца через приложение на мобильном телефоне, затем на его пути автоматически откроются все двери, а лифт доставит на нужный этаж.

К услугам любителей активного образа жизни – не только беговые дорожки и воркауты, но и огромный спортивный кластер, который строится неподалеку. Это гребная база, горнолыжная трасса, международная академия хоккея Овечкина, школа фигурного катания Навки, теннисные корты, серфинг центр.

Еще одна изюминка «Острова» – его местоположение. Комплекс действительно расположен на настоящем острове, окруженном рекой и природными заказниками. На этой территории никогда не было промышленной застройки. Резидентам обеспечена тишина, покой и чистый воздух, при этом большой город совсем близко – прямо на территории «Острова» есть станция метро, а на автомобиле до центра можно добраться за 15 минут.

Остается добавить, что первая очередь флагманского проекта компании «Донстрой» будет введена в эксплуатацию уже в конце текущего года. Готовность пяти корпусов первого квартала «Острова» составляет 86%, в продаже там осталось всего 12 квартир.