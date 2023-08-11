Новикомбанк наращивает портфель розничных кредитов

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в текущем году увеличил портфель розничных кредитов почти на 33%, а темпы прироста по сравнению с 2022 годом составили 119%. Наиболее сильный рост продемонстрировала ипотека — её объёмы увеличились на треть.

Объём розничного кредитного портфеля Новикомбанка на начало августа вырос на 32,93%. За 7 месяцев 2023 года темпы увеличения общего объема розничных кредитов по сравнению со всем прошлым годом составили 119%.

На 1 августа объём потребительских кредитов вырос на 22,7%. Доля ипотечных кредитов в розничном портфеле увеличилась на 50,4%. Это объясняется тем, что Новикомбанк является участником государственных программ поддержки ипотечного кредитования и предлагает своим клиентам выгодные ставки от 4,8% годовых. Сотрудники компаний-партнеров банка и держатели социально-платежных карт работника Госкорпорации Ростех могут оформить ипотеку, воспользовавшись собственными программами банка, либо выбрать подходящие ипотечные программы с господдержкой.

Отличительная особенность розничных продуктов Новикомбанка – прозрачные условия кредитования. Это понятные требования к заемщику, низкие ставки, которые не меняются с момента обращения до подписания договора, отсутствие скрытых комиссий и платежей. Кроме рефинансирования, в банке можно консолидировать все платежи в один и сделать кредитные обязательства удобными для исполнения, когда ежемесячная сумма будет автоматически списана с карты.

«Розничные клиенты Новикомбанка – это прежде всего сотрудники промышленных предприятий. Для них мы постоянно развиваем дистанционные каналы обслуживания, а также разрабатываем новые выгодные решения. Сейчас подать заявку на кредит удобно и просто можно в мобильном приложении банка, и число пользователей новой опции постоянно растет. В итоге прослеживается востребованность тех своевременных и качественных финансовых услуг, которые предлагает банк», – комментирует старший вице-президент Новикомбанка Михаил Марин.