Какая погода ожидается на День знаний в Новосибирске

В Новосибирске прогнозируют жаркое первое сентября.

До начала нового учебного года осталось всего 20 дней. Первый день календарной осени обещает быть по-летнему жарким. Отпраздновать начало школьной поры и весело провести время всей семьей можно в парке им. Кирова.

По данным сервиса Яндекс.Погода 1 сентября в Новосибирске ожидается жаркая погода, без осадков и даже без серьезной облачности. Дневная температура поднимется до отметки +24 градуса, ветер ожидается слабый, западный, 2-3 м/с. Атмосферное давление – 746 мм рт.ст. Отметим, что климатическая норма для 1 сентября составляет +17 градусов. Так что лето пока не спешит покидать Новосибирск.

В День знаний, после торжественных школьных линеек дети с родителями приглашаются на праздник в парк им. Кирова. С 12:00 до 18:00 здесь пройдет яркая праздничная программа с конкурсами и призами. В программе: семейные соревнования, творческие мастер-классы, игры на свежем воздухе, различные конкурсы, выступление творческих коллективов.

Проводите лето весело! Приходите в парк им. Кирова 1 сентября всей семьей!

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