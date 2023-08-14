Компания «Проспект» построит 129-квартирный дом для сотрудников ИЯФ СО РАН в Новосибирске

Компания «Проспект» разработала новый механизм строительства жилья для сотрудников ИЯФ СО РАН. В новом микрорайоне «Никольский» появится 129-квартирный дом для учёных Академгородка.

Долгие годы самым доступным вариантом получить жильё для молодых учёных были жилищно-строительные кооперативы (ЖСК). В Советском районе Новосибирска такой метод реализовывали довольно успешно, но в последние годы всё поменялось. Сама форма ЖСК стала неприменима в России с юридической точки зрения, а жильё теперь возможно приобретать с использованием эскроу-счетов.

Кроме того, в Кольцово активно строится Сибирский кольцевой источник фатонов (СКИФ), который станет новым центром притяжения учёных, а это значит, что недвижимость в Кольцово будет ещё более востребована научным сообществом. В связи с этим, представители Института ядерной физики СО РАН договорились с администрацией Кольцово и строительной компанией «Проспект» о возведении «научного» дома на 129 квартир в новом микрорайоне «Никольский». В проекте могут участвовать, и сотрудники других институтов ННЦ.

Строительство пятого микрорайона, который получил название «Никольский», началось в Кольцово несколько лет назад. За основу была взята так называемая периметральная застройка: когда группа домов образует уютное дворовое пространство, а снаружи для жителей обустроены просторные улицы и зелёные бульвары. Строители «Проспекта» соединили устоявшиеся традиции архитектурного планирования, полюбившиеся жителями Кольцово, с современными тенденциями градостроительства, новыми решениями как в проектировании квартир, так и микрорайона в целом. Сегодня «Никольский» является местом, где можно комфортно и счастливо жить.

«К строительству микрорайонов мы подходим комплексно: большое внимание уделяем развитию инфраструктуры, применяем устоявшиеся традиции архитектурного планирования, соединяя их с последними инновациями в градостроительстве. Мы идём в ногу со временем, внедряя новые материалы, оборудование и технологии. В обязательном порядке при разработке проекта мы акцентируем внимание и на придомовом пространстве — озеленяя двор, высаживая аллеи крупных деревьев и другое», — подчеркнули в строительной фирме «Проспект».

Особую привлекательность «Никольскому» придаёт его соседство с парком «Кольцово», выполненным в бионическом стиле. В парке использованы природные формы и материалы, а также современный дизайн и технологические решения.

Цена квадратного метра в новом доме для научных работников будет ниже на 15-20 %, чем средняя цена жилья в новостройках Кольцово. При этом дирекция ИЯФ прорабатывает механизмы финансового взаимодействия с дружественными организациями, которое позволит снизить и эту цену. Ожидается поддержка от правительства Новосибирской области.

Адрес: Новосибирская область, наукоград Кольцово, 34

Отдел реализации: (383) 336-76-73, +7-913-777-55-00

Застройщик: ООО Строительная фирма Проспект, ООО СЗ «Проспект»

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