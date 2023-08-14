Марк Василенко: «Жилой дом должен выглядеть традиционно и не теряться на фоне офисных зданий из стекла и композита»

В центральной части города строится вторая очередь одного из самых заметных жилых комплексов, который имеет название «Римский квартал». О том, каким будет новый дом, рассказал генеральный директор группы компаний «РИМ», Марк Василенко.

— Каким вы видите сегодняшний рынок новостроек, насколько он сложный и конкурентный?

— Рынок новостроек всегда был конкурентным. Однако сейчас конкуренция особенно обострилась из-за большого количества новостроек на фоне снижения покупательской способности потенциальных покупателей. Эта ситуация требует от застройщиков улучшения качества строительства, разработки оптимальных планировок квартир, создания комфортной среды проживания с учётом возросших потребностей искушённого потребителя. В каждой новостройке покупатели оценивают не только квартиры, но и уровень благоустройства прилегающей к дому территории. Не исключением является и строящийся жилой комплекс Римский квартал.

— Как в этой ситуации чувствует себя группа компаний «РИМ»?

— Все трудности, с которыми сталкиваются строительные организации в настоящее время, приходится преодолевать и нашей компании. Мы справляемся. В этом нам помогает многолетний опыт и умение наших сотрудников найти выход из любой кризисной ситуации.

Группа компаний «РИМ» была создана в 1995 году. В неё входят организации, деятельность которых так или иначе связана с архитектурой и созданием внешнего облика города: агентство наружной рекламы, мини-фабрика по производству рекламных баннеров и вывесок, строительная компания «РимЭлитСтрой». Первым нашим объектом был жилой дом на улице Танковой, введённый в эксплуатацию в 2009 году. С тех пор мы строим по одному зданию в три-четыре года. Мы не гонимся за большим количеством объектов и не начинаем новое строительство, пока не завершим прежнее. К каждому такому объекту мы относимся, как к своему дому, в котором нам самим хотелось бы жить или работать.

— Ваш текущий проект «Римский квартал» — это в первую очередь востребованная локация. В чём заключены её преимущества?

— Территория, на которой строится «Римский квартал», максимально близко расположена к историческому центру города — до площади Ленина всего несколько минут пешком. Буквально в двух шагах находится станция метро «Октябрьская». Сейчас этот район активно застраивается интересными объектами. Но так было не всегда.

Когда мы планировали строительство «Римского квартала» в 2011 году, на этой территории были ветхие одноэтажные строения. Их едва ли можно было назвать жилыми. Эти строения ещё с послевоенных времён ждали своего расселения. Мы начали этот процесс и завершили его только спустя несколько лет.

— Сейчас даже сложно представить заброшенный частный сектор в этой пафосной локации...

— Да, но мы помним, с чего начинался проект, потому что процесс расселения был без преувеличения мучительным.

— С какими сложностями вы столкнулись при реализации проекта «Римский квартал», помимо расселения ветхого жилья?

— На этой территории расположены инженерные коммуникации, которые обслуживают практически весь город. Эти коммуникации препятствовали возведению дома, но некоторые из них даже вынести из зоны строительства было невозможно. Самое крупное «препятствие» — городской канализационный коллектор. Пришлось предусмотреть в составе здания арочный проём, под которым этот коллектор можно было пропустить. Арочный проём — это достаточно сложное техническое сооружение, которое в больших размерах в Новосибирске давно уже не возводилось. При этом оказалось, что сам коллектор находится в очень ветхом состоянии. Пришлось заменить его на новый.

— Думаю, многие понимают, что коллектор — это труба огромного диаметра...

— Верно. Это труба, с которой к тому же пришлось очень бережно обращаться, принимать нестандартные технические решения. Сейчас фундамент арочного проёма построен, коммуникации перенесены, однако на это понадобилось более двух лет.

— Это означает, что вторая очередь «Римского квартала» входит сейчас в активную фазу строительства?

— Да, верно.

— В чём особенность «Римского квартала» с точки зрения архитектуры?

— Мы совмещаем простоту и удобство современной европейской архитектуры с уютом сталинской полногабаритной застройки. Для неё были характерны высокие потолки и большие окна, которые выходили на противоположные фасады дома. В «Римском квартале» даже некоторые однокомнатные квартиры имеют двухстороннюю ориентацию, а большие окна с многослойным стеклопакетом защищают от шума, нейтрализуют солнечные лучи, а зимой сохраняют тепло.

— Вы применяете в проекте очень трендовое решение — современную фасадную штукатурку. Почему отдали ей предпочтение?

— Мы считаем, что жилой дом должен выглядеть традиционно и не теряться на фоне ультрасовременных офисных зданий из стекла и композита. Фасады такого дома должны быть выполнены из кирпича и штукатурных смесей — эти материалы сейчас настолько качественны, что позволяют сохранять достойный внешний вид десятки лет.

— Сегодня девелоперы стараются обозначить какие-то уникальные «фишки» своих проектов: у кого-то огромное лобби, у кого-то в каждом подъезде большая колясочная, кто-то увлекается террасами. В чём уникальность проекта «Римский квартал»?

— Думаю, в удобном расположении, больших окнах, ландшафтном дизайне придомовой территории с водопадом, парковой зоной рядом с комплексом.

Мы старались предусмотреть в составе комплекса все необходимые и популярные для досуга объекты общественного назначения: магазин, аптеку, спа-салон с бассейном, фитнес-зал. Это позволит жильцам не терять время на дорогу и вместе с близостью объектов социальной сферы, таких как школа и детский сад, создаст высокий уровень комфорта.

— Насколько продажи в сегодняшнем сложном рынке соответствуют вашим ожиданиям?

— Мы ожидаем, что чем больше людей познакомятся с нашим проектом, тем выше будут продажи. Мы строим хороший дом и уверены, что он будет отвечать самым требовательным запросам потенциальных покупателей.