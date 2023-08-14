Новикомбанк подписал соглашение с Самарской областью

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» Новикомбанк и Правительство Самарской области заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В рамках сотрудничества Новикомбанк обеспечит финансовой поддержкой важные проекты области по социально-экономическому развитию. Кроме того, представители кредитной организации будут участвовать в совместных мероприятиях и консультациях по актуальным для области темам.

«Подписанное соглашение призвано способствовать решению приоритетных задач социально-экономического развития Самарской области, укреплению её экономического и промышленного потенциала, реализации инвестиционных программ и проектов, обеспечению населения и субъектов предпринимательства широким спектром высококачественных банковских услуг», — подчеркнула председатель правления Новикомбанка, куратор Воронежского регионального отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

Новикомбанк давно и успешно сотрудничает с регионом по ряду направлений. В частности, предоставляет финансирование на оптимальных условиях ключевым предприятиям Самарской области. Общая сумма лимитов, установленных Банком для предприятий региона, составила 32,5 млрд руб.

Кроме того, банк успешно сотрудничает с Министерством управления финансами Самарской области и региональным Гарантийным фондом поддержки предпринимательства.

«Самарская область на протяжении многих лет активно, самое главное – успешно сотрудничает с Новикомбанком. И сегодня на форуме «Армия-2023» мы оформили наши давние отношения, подписав соглашение», – отметил Губернатор Дмитрий Азаров.

Для удобства обслуживания розничных клиентов – сотрудников предприятий, в 2011 году Новикомбанк открыл филиал в Тольятти и дополнительный офис в Самаре. Как опорный банк Госкорпорации Ростех, Новикомбанк разрабатывает специальные продукты для работников промышленности.

Среди флагманских предложений банка — социально-платежная карта – уникальное решение на базе платежной системы «Мир», разработанное Новикомбанком совместно с акционером специально для работников Госкорпорации. Карта не имеет аналогов на рынке по объему льгот и привилегий. Среди ее ключевых преимуществ: бесплатное снятие наличных в банкоматах любых банков на территории РФ без ограничений по количеству операций; бесплатное SMS-информирование; оплата коммунальных платежей без комиссии в мобильном приложении банка. Главная особенность карт Новикомбанка в том, что они дают доступ к социальным программам Ростеха.