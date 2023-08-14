Прибыль Новикомбанка за первое полугодие превысила 6,5 млрд рублей

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, опубликовал сокращенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность по РСБУ за первое полугодие 2023 года. Чистая прибыль банка за отчетный период составила 6,5 млрд рублей. Высокие результаты обусловлены сбалансированным бизнес-профилем, стабильностью ресурсной базы и ликвидности, а также высоким уровнем достаточности капитала.

Активы Новикомбанка за первое полугодие 2023 года составили 760,6 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель за 6 месяцев превысил 596,3 млрд рублей. Ключевым направлением деятельности опорного банка Ростеха остается качественное и бесперебойное финансирование ведущих предприятий-лидеров российской промышленности.

Новикомбанк не только предоставляет кредитование, но и обеспечивает реализацию программы по модернизации промышленных производств, разработке новых технологий и продуктов, запуску серийного производства инновационной продукции. С начала года банк обеспечил финансированием высокотехнологичные предприятия таких отраслей, как авиастроение, автомобилестроение, судостроение, электроника, машиностроение, транспорт, нефтедобыча и др. Для поддержки предприятий, выполняющих задачи по достижению технологического суверенитета и осваивающих новые рыночные ниши, Новикомбанк централизованно направляет ресурсы на собственные преференциальные программы финансирования, высоко востребованные клиентами.

Розничный бизнес банка фокусируется на работниках корпоративных клиентов, предлагая им особые условия обслуживания, а также на привлечении новых клиентов. За отчётный период объем розничного кредитного портфеля банка увеличился до 19,79 млрд рублей. Рост произошел, в первую очередь, за счет потребительского кредитования.

Капитал Новикомбанка по итогам первого полугодия 2023 года составил 88,5 млрд рублей. Финансовая организация выполняет требования Банка России по достаточности капитала и ликвидности с запасом прочности. Норматив достаточности капитала (Н1.0) банка на 1 июля 2023 года составил 11,582%. Высокий уровень капитализации позволяет создавать ресурсное обеспечение для развития и роста своих клиентов – как отраслевых лидеров, так и компаний малого и среднего бизнеса.

В 2023 году Новикомбанк продолжает реализовывать стратегию по финансовому обеспечению импортозамещения и достижению технологического суверенитета в приоритетных для государства отраслях. Стабильные результаты его деятельности подтверждаются оценками внешних экспертов. В 2023 году агентство АКРА улучшило свой прогноз по рейтингу Новикомбанка до «Позитивного», подтвердив его на высоком уровне «A+(RU)». НКР также удостоверило кредитный рейтинг банка на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.

«В год своего 30-летия Новикомбанк продолжает наращивать объемы бизнеса. Системный подход к принятию решений, грамотный риск-менеджмент, следование одобренной акционером стратегии – все это позволяет банку стабильно демонстрировать положительные результаты своей деятельности и предоставлять наиболее выгодные условия финансирования ведущим промышленным предприятиям страны. Благодаря эффективному использованию имеющихся ресурсов, планомерному улучшению финансовых показателей, хорошему качеству активов Новикомбанк остается одним из стабильных и надежных российских банков», – прокомментировала Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.