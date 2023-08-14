«Ростелеком» обеспечил прямую трансляцию первого матча в «Сибирь-Арене»

Первый хоккейный матч, прошедший в «Сибирь-Арене», смогли увидеть все любители спорта Новосибирской области. «Ростелеком» обеспечил прямую трансляцию игры для телеканала ОТС, которая стала возможной благодаря технологичным сервисам на базе ресурсов компании.

На новом льду состоялась товарищеская игра юниорских сборных России и Республики Беларусь. Открытие самого крупного спортивного объекта в Сибири стало продолжением Дня физкультурника, который накануне новосибирцы отмечали в парке возле ледового дворца.

«Новая ледовая арена — действительно уникальный объект. Нам удалось оперативно решить все задачи с замещением некоторого импортного оборудования и использовать технологии российских и новосибирских производителей. При строительстве разработаны уникальные фасадно-витражные конструкции, которые были изготовлены и установлены новосибирскими специалистами», — отметил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

«Сибирь-Арена», площадь которой составляет 72 тысячи квадратных метров, рассчитана на 10,5 тысяч зрителей. Благодаря современным технологиям аудитория мероприятия значительно расширилась: все желающие смогли насладиться праздником спорта и посмотреть товарищеский матч онлайн.

«Наша компания уделяет большое внимание развитию спорта. Мы оказываем цифровые услуги практически всем ключевым спортивным объектам региона и являемся многолетним партнером хоккейного клуба «Сибирь». Уверен, что появление в Новосибирске такой грандиозной ледовой площадки выведет сибирский спорт на новый уровень», — отметил вице-президент, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Николай Зенин.

Ледовый дворец станет домашней площадкой для хоккейного клуба «Сибирь» и уже в сентябре здесь пройдет первая домашняя игра нового сезона.