Сибирякам ещё 5 дней выдают кредиты под 4,9 %

Потребительский кредит по ставке 4,9% годовых можно получить на любые цели, оформив заявку до 18 августа.

Несмотря на рост ключевой ставки, Банк «Левобережный» удерживает низкий процент по кредиту, чтобы вы могли реализовать мечту или решить срочные незапланированные финансовые вопросы.

Кредит «На любые цели» под 4,9 % годовых выдают на срок от 6 месяцев до 5 лет. Сумма — от 5 тысяч до 2 млн рублей. Возрастное ограничение — от 20 до 72 лет (на момент окончания кредитного договора). Возможно досрочное погашение без комиссии.

Ставка устанавливается на весь срок кредитования и действует как для постоянных, так и для новых клиентов банка. Рассчитать размер платежа можно в онлайн-калькуляторе.

Если у вас есть кредиты в других банках, вы можете их рефинансировать также по ставке 4,9 % годовых. Рефинансирование позволит уменьшить ежемесячные платежи до комфортного для вас уровня.

Оформить кредит просто и быстро. Прямо сейчас оставьте заявку любым удобным способом — на сайте Банка «Левобережный», в BL-Online (16+) или по телефону 8-800-3333-555. Также можно подать заявку в любом офисе банка. Заявка рассматривается в течение часа после предоставления документов.

Срок акции с 13.02.2023 по 18.08.2023. Срок кредитования — 6, 12, 24, 36, 48, 60 мес. Ставка — 4,9 % годовых при условии подключения дополнительной услуги «Предоставление финансовой защиты жизни и здоровья» согласно тарифам банка. Ставка без подключения дополнительной услуги — от 17,5 % до 25,5 % годовых, зависит от суммы кредита и категории заемщика. Страховые компании: САО «ВСК», ООО РСО «ЕВРОИНС», ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни». Подробнее на nskbl.ru.

Банк «Левобережный» оставляет за собой право отказать в выдаче кредита, а также в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия кредита в одностороннем порядке путем размещения информации на сайте.

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