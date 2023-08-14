Спрос на услугу сопровождения маломобильных граждан на вокзалах Новосибирской области вырос в июле почти на 30%

На железнодорожных вокзалах Новосибирской области в июле 2023 года увеличился спрос на услугу оказания помощи по беспрепятственному перемещению, которой воспользовались 740 маломобильных пассажиров. Это на 29,1% больше, чем в июле прошлого года.

Всего в январе-июле текущего года на железнодорожных вокзалах региона оказана помощь по беспрепятственному перемещению более 4,3 тыс. маломобильным пассажирам, что на 23,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Наибольшим спросом услуга пользуется на вокзалах станций Новосибирск-Главный, Барабинск, Татарская и Чулымская.

Напомним, что пассажирам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется целый перечень бесплатных услуг:

– сопровождение ко всем функциональным зонам вокзального комплекса: привокзальные территории, перроны и платформы, а также здание вокзала, включая кассовые залы, залы ожидания, туалеты, камеры хранения, медпункты и другое;

– резервирование парковки для транспортного средства, которое доставляет пассажира;

– оказание помощи при получении предоставляемых на вокзале услуг (оформление проездных документов, пользование камерой хранения, приобретение товаров и т.д.);

– предоставление на вокзале места для временного пребывания маломобильного пассажира на период ожидания транспортного средства;

– оказание услуг по перемещению багажа;

– оказание помощи при посадке – высадке в поезда дальнего следования.

Чтобы воспользоваться помощью или зарезервировать специализированное место в поезде дальнего следования, необходимо оформить заявку. Для этого пассажиру с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения или его представителю необходимо обратиться к оператору Центра содействия мобильности ОАО «РЖД» по бесплатному федеральному номеру 8 (800) 775-00-00 доб.1. Телефонная линия работает круглосуточно, без выходных дней.