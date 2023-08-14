Стеллажи мебельные и для книг

Любовь к чтению – это прекрасно! Книги сегодня имеют огромную востребованность, и несмотря на развитие технологий, многие книголюбы не готовы отказываться от бумажного носителя. Достаточно быстро эти люди сталкиваются с тем, что им просто некуда ставить книги у себя дома! Решить эту проблему просто – достаточно установить стеллаж мебельный у себя дома, и туда войдёт множество новых книг. Разумеется, если выбрана качественная мебель (например, на сайте Диван.ру). Как её определить, расскажем ниже.

Подбор стеллажа

В целом подобная мебель мало чем отличается от обычных шкафов с полками, но на деле имеют ряд принципиальных отличий. Можно, конечно, выбрать любой вариант, но высока вероятность, что такая покупка принесёт разочарование, ведь специализированные полки и стеллажи для книг учитывают различные мелкие факторы, весьма важные для комфортного хранения вещей и большого количества книг.

На что же стоит обратить внимание, подбирая стеллажи для книг:

1. Материалы изготовления. Поскольку книги достаточно тяжелы в массе, лучше брать настоящий деревянный каркас, можно из досок клееного бруса – он достаточно прочен и износостоек. А вот дверцы шкафа вполне можно сделать из ДСП – на них практически не идёт нагрузки, но если полки будут из подобного материала, высока вероятность их постепенной деформации под весом книг.

2. Глубина и ширина шкафа, его размеры – эти параметры индивидуальны, и если ширина зависит от того, сколько места есть вдоль стены, то с глубиной всё чуть сложнее. Книжный шкаф специально делается таким, чтобы вместить как минимум две книги по глубине полок, что существенно увеличивает его рентабельность, хотя есть варианты небольших шкафов на одну книгу.

3. Тип фиксации крепежей – сюда относятся и крючки для полок, и петли для дверей. Крепление саморезами является наиболее надёжным и обеспечивает долгий срок службы шкафа.

4. Эстетичный вид – ну и разумеется, куда же без дизайна. Конечно же, стоит обратить внимание на то, как выглядит шкаф. Чаще всего это спокойные тона, классический дизайн, хотя с соблюдением всех этих формальностей можно найти и более современные стили – техно, модерн и др., что позволит легко включить их в интерьер помещения.

Как легко купить шкаф для книг

Как правило, в одном мебельном найти несколько вариантов шкафов для книг не так просто – это не самый востребованный товар на рынке, и гораздо проще найти шкафы для вещей.

Намного проще обратиться к интернету, например – на сайт федерального мебельного магазина Divan.ru, где можно найти огромную подборку шкафов для книг на любой вкус.

Помимо этого, в ООО «ДИВАН ТРЕЙД» можно сразу получить всю нужную информацию, сравнить разные модели между собой и заказать доставку в нужное время и в нужное место.