В Новосибирске открыли самое большое спортивное сооружение за Уралом стадион «Сибирь-Арена»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в официальном открытии объекта. Он приветствовал болельщиков и участников первой игры на новой арене вместе с президентом Федерации хоккея России, трёхкратным Олимпийским чемпионом Владиславом Третьяком. Глава региона совершил символическое вбрасывание первой шайбы.

Андрей Травников поздравил собравшихся с Днём физкультурника и Днём строителя. Он отметил, что ещё в первом советском генплане Новосибирска от 1928 года Горская низменность предполагалась для отдыха и занятий спортом. Спустя годы территорию удалось отстоять — её не отдали под коммерческую застройку, а сохранили для спорта.

В торжественном открытии арены приняли участие первый заместитель председателя Государственной думы ФС РФ Александр Жуков и первый заместитель Министра спорта РФ Азат Кадыров. Также к собравшимся обратился президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«Вы заслужили этот праздник, ваша хоккейная команда, вы, дорогие болельщики! Сегодня вы – участники прекрасного праздника, который подарил вам губернатор Андрей Травников. Он очень много сделал для того, чтобы этот праздник состоялся. Хоккей – наша национальная игра, наша слава и гордость, мы – многократные Олимпийские чемпионы, чемпионы Мира, и конечно, мы надеемся, что здесь, на этом льду, появятся новые звёзды, которые прославят нашу страну на международных турнирах», — сказал он.

Создание «Сибирь-Арены» осуществлено в рамках исполнения поручений президента России и реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». ЛДС построен по нетиповому индивидуальному проекту с использованием импортозамещающих технологий и оборудования отечественных производителей. Площадь стадиона составляет 72 тысячи кв. м. При строительстве разработаны уникальные фасадно-витражные конструкции, которые были изготовлены и установлены новосибирскими специалистами.