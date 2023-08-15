Евгений Маргулис, Андрей Атлас, интеллектуальная игра и высокотехнологичный КВИЗ: опубликована культурная программа форума «Технопром»

Международный форум технологического развития «Технопром» состоится в Новосибирске 22-25 августа. Более 10 тысяч человек примут участие в работе треков по самым разным направлениям: цифровые технологии и ИИ, ядерно-инновационные технологии, новые материалы, энергетика, высокотехнологичное здравоохранение, аэрокосмические технологии, агробиотехнологии и генетика, экология и климат, приборо- и станкостроение, микроэлектроника, нефтехимия.

В рамках юбилейного форума состоится III Национальный Форум трансфера технологий, XVII Сибирская венчурная ярмарка, съезд лидеров НОЦ, II Фестиваль научно-популярного и индустриального кино «Кремний», заседание совета АИРР, симпозиум «Управление наукой», Школа молодых ученых, а также Битва роботов.

Кроме того, для зарегистрированных участников форума организаторы подготовили обширную культурную программу.

· 22 августа в 14:15 состоится торжественное открытие форума «Технопром-2023», в котором примут участие первые лица правительства Российской Федерации и Новосибирской области. В 19.00 запланирована игра элитарного интеллектуального клуба – «БЛОНДИНКИ против УЧЕНЫХ». К участию в игре можно присоединиться, если вы обладаете ученой степенью, работаете в сфере науки и у вас есть опыт игр в «Квиз» или «Что? Где? Когда?». Станьте частью команды «Ученых» или «Блондинок» – если, конечно, обладаете именно этим цветом волос. Подать заявку можно по телефону: (383) 299-79-93 или по почте на почту: 22.08.2023@mail.ru. Завершит первый день форума концерт группы Jukebox Trio, начало которого запланировано на 20:00.

· 23 августа в 19.00 пройдет самый высокотехнологичный и крупномасштабный КВИЗ в Сибири, а в 20:00 ждем всех желающих на stand-up концерт Андрея Атласа.

· 24 августа в 19.00 состоится церемония награждения X юбилейного форума «Технопром», а в 20:00 участники смогут посетить квартирник с Евгением Маргулисом.

· 25 августа встретимся на церемонии закрытия форума, которая начнется в 15.30, а уже в 16.00 – на музыкальном концерте, который завершит X Международный форум технологического развития «Технопром».

Вход на все вышеперечисленные события бесплатный. Необходима регистрация на сайте: https://форумтехнопром.рф

Для участников форума подготовлена дополнительная культурная программа вне форума: к посещению по бейджам в дни форума будут открыты экспозиции Новосибирского государственного художественного музея и Новосибирского государственного краеведческого музея. Для иногородних гостей Технопрома министерство культуры Новосибирской области предоставит пригласительные билеты на ряд мероприятий, проходящих в концертных залах и театрах города. Подробности на сайте и в личном кабинете участника.

МФТР Технопром-2023 проводится при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках федерального проекта «Популяризация науки и технологий», и Правительства Новосибирской области.