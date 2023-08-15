«Газпром газораспределение Томск» уведомляет о необходимости перезаключения договоров на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования

С 1 сентября 2023 года вступают в силу поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», Жилищный кодекс РФ и Правила пользования газом № 410, согласно которым изменяются требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВКГО/ВДГО).

В соответствии с принятыми изменениями, исключительным правом на оказание услуг по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО наделены газораспределительные организации (ГРО). Каждый собственник газифицированного дома или квартиры должен перезаключить договор о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования с ГРО по новым типовым формам. Указанные изменения направлены на повышение требований безопасности при эксплуатации газового оборудования.

В Новосибирске и Новосибирской области работает несколько газораспределительных организаций, одной из которых является ООО «Газпром газораспределение Томск».

Вновь заключаемые договоры о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО должны быть заключены с той организацией, которая осуществляет транспортировку газа до места соединения сети газораспределения с газопроводом, входящим в состав ВДГО.

Изменения также закрепляют принцип «один МКД – одна специализированная организация», в соответствии с которым техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме, относящегося к общему имуществу, и техническое обслуживание внутриквартирного оборудования в этом же МКД осуществляются одной организацией.

Рекомендуем потребителям проверить свои действующие договоры ТО ВДГО/ВКГО и привести их в соответствие с новыми требованиями.

■ Собственник квартиры в многоквартирном доме не позднее 1 января 2024 года обязан заключить договор с той ГРО, которая осуществляет техническое обслуживание общедомового газового оборудования многоквартирного дома.

Договор может быть заключен двумя способами: либо лицом, определенным решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, либо напрямую собственником квартиры.

■ Договоры о техническом обслуживании ВДГО, заключенные собственниками индивидуальных (частных) жилых домов до 01 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения. Пролонгация таких договоров не предусмотрена.

В настоящее время «Газпром газораспределение Томск» приступил к договорной кампании по перезаключению договоров на техническое обслуживание и ремонт ВДГО/ВКГО по новым типовым формам.

Часть договоров будет перезаключена при плановом проведении техобслуживания. Собственники квартир и домовладений могут и самостоятельно обратиться в Клиентские центры или на производственные участки ООО «Газпром газораспределение Томск». Для перезаключения договора необходимы паспорт и документ, подтверждающий право собственности на газифицированный объект.

Можно подать заявку на перезаключение договора через сайт «Газпром газораспределение Томск». Специалисты подготовят проект договора и направят его на указанный в заявке электронный или почтовый адрес.

Подробнее https://gazpromgr.tomsk.ru/vdgo.