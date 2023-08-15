Новосибирское метро адаптируют под людей с ограниченными возможностями

В ходе еженедельного аппаратного совещания мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил проверить, как работают модернизированные подъёмники для маломобильных граждан в городском метрополитене, а также установить, соответствуют ли нормам пандусы на улицах города.

«Метрополитен Новосибирска строился в 80-90-е годы, в то время особых требований к передвижению маломобильных граждан не было. Сегодня доступность пользования метро людьми с ограниченными возможностями уделяется особое внимание. В связи с этим необходимо провести испытания современных устройств, предназначенных для передвижения маломобильных граждан в метро, а также провести мониторинг состояния пандусов на улицах города», – поручил мэр Анатолий Локоть профильным департаментам городской администрации.

С 2010 года в метро применяются три гусеничных лестничных подъемника (ступенькоходы), которые позволяют перемещать инвалидов-колясочников по метрополитену без пересадок. Устройства предназначены для инвалидных колясок с ручным приводом. В последние годы метрополитеном было приобретено еще шесть модернизированных мобильных подъемников для всех видов колясок. Практически вся Ленинская линия метрополитена оснащена такими устройствами, планируется закупка и для Дзержинской линии.

Во всех составах метрополитена, которые прошли капитальный ремонт, а это 20 единиц, предусмотрены специальные места для инвалидов-колясочников в головном вагоне. На входах в метро с высокой входной площадкой установлены пандусы, нанесена контрастная разметка на первых и последних ступенях лестниц и на местах посадки в вагон на платформах. Ведется аудиовещание о прибытии поезда. На всех станция имеются схемы движения, выполненные шрифтом Брайля, которые по необходимости предоставляются слабовидящим пассажирам. На отремонтированных входах станций установлены двери с расширенным проходом (1 метр). Сотрудники метрополитена, сопровождающие маломобильных граждан, проходят обучение в специальной Новосибирской библиотеке для слабовидящих и инвалидов по зрению по курсу оказания ситуационной помощи.