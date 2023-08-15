За 7 месяцев россияне приобрели 3,76 млн подержанных машин

В июле перед введением новых санкций лидерами роста продаж оказались японские автомобили.

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали результаты продаж июля 2023 года на рынке автомобилей с пробегом. Четвертый месяц подряд ежемесячные регистрации подержанных машин в России все ближе приближаются к 600 тысячам сделок. В июле 2023 года россияне приобрели 594,8 тысячи подержанных машин, на 2% больше по сравнению с прошлым месяцем и на 24% больше по сравнению с июлем 2022 года. Всего за семь месяцев этого года новых владельцев нашли 3,76 миллиона авто с пробегом по сравнению с 2,87 миллиона за аналогичный период прошлого года (вторичный рынок вырос на 31%). При этом июль отличился тем, что активнее других росли продажи японских марок: Lexus (+7,6%), Toyota (+5,5%) и Honda (+4,4%). Катализатором краткосрочного расширения бизнеса стали новые ограничения Страны Восходящего солнца по отношению к нашему рынку, вступившие в силу 9 августа. В то же время продажи Audi, Chevrolet, Daewoo, Mercedes-Benz и Opel немного снизились.

В любой сфере российского бизнеса сейчас чаще обычного происходят какие-то значимые изменения. Авторитейл машин с пробегом также не является исключением. Несмотря на то, что в июле лидерами продаж, как и месяцем ранее, остались марки Lada (132,6 тыс. а/м), Toyota (68,1 тыс а/м), Kia (35,4 тыс а/м), Nissan (30,7 тыс а/м) и Hyundai (30,3 тыс а/м), лидеры по динамике роста сменились.

Во второй летний месяц к привычным факторам влияния (колебания курса валют, дефицит качественных машин и сложности с логистикой) добавилась очередная порция санкций. На этот раз отличилась Япония, которая практически с началом второй половины лета объявила о том, что с 9 августа запрещает экспорт в Россию любых автомобилей с двигателем больше 1,9 литра, а также всех машин с гибридными силовыми установками и минивэнов, включая кэй-кары. Естественно, что данное обстоятельство отразилось на том, что все, кто планировал приобретение таких машин в будущем или просто строил именно на них бизнес, постарались успеть привезти и реализовать их как можно в большем количестве.

Так, активнее других выросло количество сделок по самым дорогим в нашей стране «японцам» – машинам марки Lexus. В июле новых владельцев обрели 6 499 автомобилей (+7,6% к июню). Как и в прежние времена, наибольшей популярностью пользовался среднеразмерный кроссовер Lexus RX – 2 546 а/м. Однако в целом в модельной гамме сильнее других возросли продажи самых больших вседорожников марки – Lexus LX (1 006 а/м; +9% за месяц). Родственная Lexus марка Toyota по-прежнему занимает второе место по продажам в абсолютном зачете брендов. В июле было реализовано 68,1 тысяч этих автомобилей (+5,5 %). В этой «фамилии» тоже годами не меняется лидер – это Toyota Corolla (10,8 тысячи машин; +3,5%).

Любимые многими и в нашей стране, и во всем мире автомобили марки Honda приросли в июле в объеме продаж на 4,4% – до 20,3 тысяч машин. В общем зачете популярных марок вторичного рынка это позволило бренду подняться с девятого на седьмое место. И все это при том, что на рынке новых автомобилей Honda последний раз была у нас в десятке лучших уже более десяти лет назад. Бестселлером Honda, представленной более чем сорока моделями, продолжает оставаться хэтчбек Fit (3,6 тысячи а/м; +3,2%). В прошлом несколько лет подряд он продавался у нас официально под именем Jazz.

Корейские марки также отметились приростом продаж, хотя и меньшим, чем «японцы». Автомобили Kia нашли за июль 35,4 тысячи владельцев (+3,7%), a Hyundai выбрали 30,3 тысячи клиентов (+3,0%). В первом бренде с большим отрывом от остальных моделей лидирует Rio (11,9 тысячи), во втором – Solaris (11,8 тысячи). Именно эти малолитражки еще совсем недавно занимали верхние строчки рейтинга продаж среди новых машин, а сейчас находятся в пятерке рейтинг на рынке АСП.

При этом в абсолютном зачете марок в июле продолжала лидировать Lada. По ней на рынке состоялось 132,6 тысячи сделок. Но динамика оказалась во втором месяце лета близка к нулевой (+0,6%). Практически такая же ситуация с продажами у Renault (19,6 тысячи машин, 0%). В свою очередь пусть и небольшой, но положительной динамикой отличились Volkswagen (+3,9%), Ford (1,8%), BMW (3,2%) и Skoda (2,2%).

В то же время в нашем топ-20 нашлось в июле сразу пять марок, продажи которых незначительно, но сократились. Это Audi (10 376 а/м; -0,7%), Chevrolet (18 669; -2,1%), Daewoo (10 654, -1,9%), Mercedes-Benz (15 224; -0,5%) и Opel (12 249; -0,6%). В абсолютных цифрах их продажи пока достаточно неплохие, и падение относительно июня попадает скорее в области погрешности, чем означает начало какого-то переломного тренда.

«В целом динамика объёмов бизнеса сегодня остается разнонаправленной. С одной стороны, продолжающийся рост цен на новые машины заставляет всё большее число автомобилистов выбирать подержанный товар и нести деньги именно в этот сегмент авторитейла. С другой – скачки курса рубля и все новые порции санкций тормозят все сферы бизнеса, включая перепродажу машин с пробегом. Так или иначе, но август едва ли станет тем месяцем, который каким-либо серьезным образом изменит этот рынок. По результатам последнего месяца лета объем реализации подержанных машин скорее всего сохранится на уровне близком к 600 тысячам автомобилей», – прокомментировала Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»).

Источник данных: регистрации автомобилей от компании Автомаркетолог.