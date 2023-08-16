«Мой Хатико»: китайскую версию трогательной истории о верном псе покажут в Новосибирске

К столетию рождения самого известного в мире пса Хатико китайские кинематографисты выпустили новую версию истории любви, преданности и настоящей дружбы. В российском прокате «Мой Хатико» уже с 31 августа.
В основе сюжета – история выдающегося японского классика Канэто Синдо, написавшего сценарии к «История Хатико» (1987) и «Хатико. Самый верный друг» (2008) с Ричардом Гиром.
История профессора и преданного пса навсегда стала примером самой искренней дружбы. Она прошла сквозь века, и по сей день Хатико является символом верности, ему посвящают песни, ставят памятники, называют в его честь рестораны и кафе.
Режиссёр Сюй Ан: «С одной стороны наш фильм – это хорошо известный сюжет о человеке и преданной собаке. В нём мы попытались через образы и звуки рассказать историю незнакомца, который чувствует себя одиноким даже в оживлённой семье. Хатико в нашем фильме – это не привычный многим акита-ину, а китайская сельская собака – она верная и милая, но от природы настороженная и чувствительная. В фильме снимались три собаки, и они прошли путь от боязни людей к полному доверию и совместной работе в непростых условиях. Они были очень храбрыми и терпеливыми. А после окончания съёмок их забрали в семьи, где они обрели новый дом и любовь».
МОЙ ХАТИКО
Режиссёр – Сюй Ан
Сценарий – Чжан Ханьсы, Сюй Ан, Ли Лянвэнь, Ли Линь
Продюсеры – Немо Синь, Гун Юй, Сюй Чжунминь, Чэнь Хуэй, Я Нин, Ху Цинган, Ху Чжэндун, Ли Лянвэнь
Оператор – Хэ Шань
Композитор – Чжун Цзунхао
Художник – Лу Вэй, Кун Линъюань
В ролях – Фэн Сяоган, Джоан Чэнь, Бай Цзюйган, Цянь Бо, Ян Бо и акита ину Дахуан.
Жанр – мелодрама
Страна — Китай
Год производства — 2023
Хронометраж – 93
Возраст – 6 +