«Мой Хатико»: китайскую версию трогательной истории о верном псе покажут в Новосибирске

К столетию рождения самого известного в мире пса Хатико китайские кинематографисты выпустили новую версию истории любви, преданности и настоящей дружбы. В российском прокате «Мой Хатико» уже с 31 августа.

В основе сюжета – история выдающегося японского классика Канэто Синдо, написавшего сценарии к «История Хатико» (1987) и «Хатико. Самый верный друг» (2008) с Ричардом Гиром.

История профессора и преданного пса навсегда стала примером самой искренней дружбы. Она прошла сквозь века, и по сей день Хатико является символом верности, ему посвящают песни, ставят памятники, называют в его честь рестораны и кафе.

Режиссёр Сюй Ан: «С одной стороны наш фильм – это хорошо известный сюжет о человеке и преданной собаке. В нём мы попытались через образы и звуки рассказать историю незнакомца, который чувствует себя одиноким даже в оживлённой семье. Хатико в нашем фильме – это не привычный многим акита-ину, а китайская сельская собака – она верная и милая, но от природы настороженная и чувствительная. В фильме снимались три собаки, и они прошли путь от боязни людей к полному доверию и совместной работе в непростых условиях. Они были очень храбрыми и терпеливыми. А после окончания съёмок их забрали в семьи, где они обрели новый дом и любовь».

МОЙ ХАТИКО

Режиссёр – Сюй Ан

Сценарий – Чжан Ханьсы, Сюй Ан, Ли Лянвэнь, Ли Линь

Продюсеры – Немо Синь, Гун Юй, Сюй Чжунминь, Чэнь Хуэй, Я Нин, Ху Цинган, Ху Чжэндун, Ли Лянвэнь

Оператор – Хэ Шань

Композитор – Чжун Цзунхао

Художник – Лу Вэй, Кун Линъюань

В ролях – Фэн Сяоган, Джоан Чэнь, Бай Цзюйган, Цянь Бо, Ян Бо и акита ину Дахуан.

Жанр – мелодрама

Страна — Китай

Год производства — 2023

Хронометраж – 93

Возраст – 6 +