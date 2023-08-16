Новикомбанк организует финансирование для производства систем радиосвязи

В рамках деловой программы IX Международного военно-технического форума «Армия-2023» Новикомбанк и концерн «Созвездие» заключили соглашение об организации финансирования текущей деятельности предприятия на сумму 2 млрд рублей.

Соглашение подписали Председатель Правления Новикомбанка Елена Георгиева и генеральный директор управляющей организации АО "Концерн "Созвездие" Сергей Панков.

Средства будут использованы для увеличения производства универсальных цифровых радиостанций стандартов DMR и PMR, которые оснащаются литий-ионными аккумуляторами, произведенными при поддержке Новикомбанка с использованием мер господдержки (Постановление Правительства № 26). Системы радиосвязи, разработанные концерном, являются первыми, созданными в России. Алгоритм взаимодействия Новикомбанка с предприятием подразумевает комплексное сопровождение разработки проекта от начального этапа до закрытия сделки.

Концерн «Созвездие» — одно из крупнейших российских предприятий радиоэлектронной промышленности. Организация специализируется на разработке и производстве высокотехнологичных интеллектуальных систем управления и связи, радиоэлектронной борьбы и специальной техники на основе последних инновационных технологий. Разработки концерна "Созвездие" создаются для того, чтобы повысить безопасность персонала, увеличить оперативность управления организациями и продуктивность их работы.

«Новикомбанк на протяжении 30 лет поддерживает инновационные проекты высокотехнологичных предприятий радиоэлектронной отрасли. Мы обладаем обширным опытом и уникальными компетенциями по сопровождению проектов по импортозамещению. Надеюсь, что наше соглашение с российским лидером в области производства и продажи средств радиосвязи будет способствовать решению задач стратегического развития России», – заверила Председатель Правления Новикомбанка, куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева.

«Многолетнее взаимовыгодное сотрудничество Концерна "Созвездие" и "Новикомбанка" подтверждается многими успешно реализованными совместными проектами. Подписанное сегодня соглашение — ещё один большой шаг к реализации общей стратегии, основным моментом которой является всестороннее развитие одного из наших приоритетных направлений — производства продукции гражданского назначения. Уверен, что сотрудничество с ключевым экспертом банковской сферы в вопросах финансирования реального сектора экономики задаст новый вектор в выполнении Концерном стратегических задач, поставленных госкорпорацией "Ростех", и будет способствовать выполнению национальных целей России в области импортозамещения" — отметил генеральный директор управляющей организации АО "Концерн "Созвездие" Сергей Панков.