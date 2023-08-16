Рост перевозок пассажиров в пригородном сообщении в Новосибирской области в январе – июле составил 7,5%

За 7 месяцев 2023 года пригородными поездами АО «Экспресс-пригород», курсирующими по маршрутам Новосибирской области, воспользовались 12,5 млн пассажиров. Это на 7,5% больше, чем в аналогичный период 2022 года.

Количество пассажиров, использующих электропоезда для поездок в Новосибирске за данный период, увеличилось на 5,8%.

В июле 2023 года рост пригородных перевозок составил 3,2% к аналогичному периоду 2022 года, электропоездами воспользовались более 2,3 млн пассажиров.

Дополнительную информацию о работе компании можно узнать:

– на официальном сайте компании, в группе перевозчика в ВК;

– в мобильном приложении «Экспресс-пригород»;

– в чат-боте «АО Экспресс-пригород»;

– по телефонам 050 (с 7:00 до 21:00), 8(383) 229-25-67 (в рабочие дни с 8:00 до 17:00);

– на станциях и остановочных пунктах ЗСЖД в Новосибирской области.