У абитуриентов всё ещё есть шанс поступить на бюджет в Омский политех

15 августа ОмГТУ открыл дополнительный прием на места очной и очно-заочной формы обучения. Более 300 абитуриентов, которые не успели вовремя подать документы или не попали в конкурсные списки, могут получить бюджетное место. Прием документов продлится до 25 августа.

Дополнительный приём пройдет по таким направлениям подготовки, как:

· «Радиотехника»;

· «Конструирование и технология электронных средств»;

· «Электроника и наноэлектроника»;

· «Теплоэнергетика и теплотехника»;

· «Электроэнергетика и электротехника»;

· «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»;

· «Наноинженерия»;

· «Техносферная безопасность» и другим.

Подать документы можно несколькими способами: онлайн через личный кабинет на сайте вуза, через суперсервис «Поступление в вуз онлайн», лично по адресу: пр. Мира, 11, корпус 8, этаж 1, каб. 115, отправить по почте или с помощью служб курьерской доставки: 644050, Омск, проспект Мира, 11 с пометкой «для приемной комиссии».

Чтобы поступить в Омский политех и получить востребованную профессию, необходимо подать оригинал документа об образовании в приемную комиссию университета до 28 августа. Вступительные испытания для абитуриентов пройдут 21, 26 и 27 августа.

Ознакомиться со всей актуальной информацией о поступлении, его подробным алгоритмом, важными датами и полным перечнем доступных направлений, а также получить полезные советы и ответы на интересующие вопросы можно в группе Абитуриента, в приемной комиссии университета по телефону +7 (3812) 72-90-55 и на сайте вуза.

Учеба в Омском государственном техническом университете откроет перед вами множество перспектив реализации себя в науке, творчестве, общественной деятельности и спорте. Студенческая жизнь обучающихся насыщена активными событиями, путешествиями и практиками, проходящими как в России, так и за рубежом. Не упустите возможность поступить на бюджет в Омский политех!