Жить на берегу Оби: первый дом нового квартала сдается уже в этом году

В посёлке Кудряшовском строят европейский жилой квартал с выходом на набережную.

В посёлке Кудряшовский строительная компания «Акация» (дочерний бренд ГК «Расцветай») строит квартал «Сосновый бор». Его архитектура интегрирована в природный ландшафт вечнозелёного соснового бора. Фасады домов окрашены в пастельные тона, а современный урбанистический облик им придаёт витражное остекление. Дизайн холлов первого этажа выполнен в общеевропейской стилистике: в них предусмотрены колясочные и малошумные лифты. Кроме того, жители квартала будут иметь собственный пляж с выходом на благоустроенную набережную.

Жители квартала «Сосновый бор» смогут ежедневно наслаждаться свежестью реки и чистым бодрящим хвойным воздухом.

В целом посёлок Кудряшовский – довольно удобное для жизни место. Здесь можно ежедневно наслаждаться чистым воздухом соснового бора и приятной свежестью реки, не отказывая себе в преимуществах городской жизни. В шаговой доступности – школа с кадетским классом, детский сад, ледовый дворец спорта «Кудряшовский», где работают детские секции по фигурному катанию и хоккею с шайбой, крупнейшие розничные сети магазинов и маркетплейсов, аптеки.

У жителей квартала «Сосновый бор» рядом пляж и выход на благоустроенную набережную.

В ближайшее время в рамках нацпроета «Здравоохранение» в п. Кудряшовский будет построено новое здание врачебной амбулатории на 100 посещений в смену. Рядом с кварталом «Сосновый бор» – остановка общественного транспорта и выезд на Колыванское шоссе, откуда в течение 30 минут можно доехать до метро «Площадь Маркса».

В квартал «Сосновый бор» можно приехать на экскурсию, чтобы прогуляться по берегу Оби и насладиться чистым воздухом соснового бора!

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