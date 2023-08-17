Банки начинают повышать ставки по рублевым вкладам

В частности, ВТБ объявил об увеличении доходности по всей линейке вкладов в рублях с 17 августа.

«Нам важно обеспечивать своих клиентов максимально выгодными условиями размещения средств, поэтому мы в рекордно короткие сроки реагируем на внеочередное увеличение ключевой ставки. Новые условия по нашим рублёвым депозитам позволят россиянам получить повышенную доходность, что особенно важно в текущей рыночной ситуации. Для тех, кто предпочитает гибко распоряжаться своими средствами, на следующей неделе мы предложим увеличенные ставки по накопительным счетам. Максимальную доходность смогут получить клиенты, которые впервые откроют у нас накопительный счет», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Она добавила, что повышение ключевой ставки будет способствовать дальнейшему улучшению условий на розничном рынке сбережений. Корректировка доходности составит в среднем 70-80% от размера повышения ключевой ставки. Наиболее привлекательными будут ставки по долгосрочным депозитам, что будет для россиян возможностью зафиксировать максимально выгодные условия на длительный срок.

С начала года портфель рублевых сбережений физических лиц в банке вырос более чем на 400 млрд руб. и превысил 5 трлн рублей. Во втором полугодии госбанк рассчитывает на сохранение этой тенденции, прогнозируя дополнительный прирост портфеля минимум в 500 млрд рублей.