Движение « Плечом к Плечу за Россию» в поддержку наших сибирских парней в зоне СВО

С начала СВО бойцы отряда специального назначения «Ермак» шли второй линией за вагнеровцами. Наши ребята выполняли очень сложные задачи: обследовали и занимались разминированием оставленных ВСУ объектов инфраструктуры, разрушенных домов и школ.

C марта 2023 года солдат «Ермака» стал поддерживать новосибирский Благотворительный фонд «Ты можешь», открыв большой проект «Плечом к плечу ЗА Россию». Фонд создан с целью оказания помощи «из рук в руки» нашим сибирским парням в зоне СВО.

За 2022-2023 год Фонд в партнёрстве с юридическими лицами Новосибирска собрал более 50 млн рублей на закупку техники, медикаментов и экипировки для солдат. Всё доставлено в зону СВО.

Фондом была разработана надёжная система передачи так называемых «посылок из дома» лично в руки бойцам из подопечных подразделений, тем самым обеспечивая безопасность доставки, хранения и выдачи посылок военнослужащим в Луганске. Надёжность доставки груза и отчётность о его передаче – гарантированы.

Благодаря поддержке Фонда, у бойцов спецназа уже имеются хорошие бронежилеты, маскировочные сети, тепловизоры, сезонная маскировочная экипировка, которые спасают им жизни и помогают ежедневно в выполнении их нелёгких задач.

Как отметила директор благотворительного фонда и руководитель проекта «Плечом к плечу ЗА Россию» Жанна Батенёва, запросы от ребят из зоны проведения СВО поступают постоянно.

«Очень важно, чтобы к нашему движению присоединялись как можно больше волонтёров и коммерческих организаций, которые готовы помогать. Мы вместе планируем объединять наши силы и увеличить объёмы помощи, которой очень не хватает!», – сказала она.

На склад в зоне проведения СВО, помимо адресных посылок бойцам, активисты доставляют в большом количестве оборудование, экипировку, медикаменты, УАЗы для перевозки раненных, а также маскировочные сети, окопные свечи, влажные салфетки, мыло, футболки, сгущёнку — всё в неограниченном количестве.

«Машины с посылками отправляют два раза в месяц: мы собираем всё необходимое и очень быстро передаём в зону действия СВО, потому что поддержка нашим солдатам необходима здесь и сейчас!» – добавила Батенёва.

На данный момент в Новосибирске и области Фондом «Плечом к Плечу» открыто более 30 волонтёрских пунктов по плетению маскировочных сетей. За месяц они изготавливают такое количество маскировочных сетей, которого хватит, чтобы дважды укрыть Останкинскую телебашню в Москве.

Помощь нужна постоянно! Наши сибиряки очень ждут поддержку! Любой желающий может стать волонтёром этого движения, помогая бойцам на СВО. Вот, что можно делать:

-плести сети, которые так необходимы для маскировки;

-изготавливать окопные свечи;

-собирать и передавать с Фондом адресные посылки бойцам в зону СВО.

Связавшись с кураторами проекта в телеграм-канале, можно приобрести необходимые товары самостоятельно и отправить их на фронт вместе с Фондом или передать бойцам лично в руки.

На ресурсах организации можно ознакомиться со списком вещей, которые необходимы бойцам на фронте, узнать, сколько уже собрано средств и сколько ещё осталось собрать.

О том, как ещё благотворительный Фонд из Сибири « Плечом к Плечу за Россию» поддерживает волонтёрские движения и бойцов, можно узнать по ссылке: https://t.me/vmeste_z_ru.

На данный момент собираются средства для того, чтобы закупить для «Ермака» коллиматорные прицелы, глушители и индивидуальное снаряжение.

Присоединяйтесь к нашему движению!

Горячая линия Фонда – 88007779537.