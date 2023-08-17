Энергетики ответили на частые вопросы потребителей о подключении к электросетям

В Новосибирской области во всю идёт строительный сезон, а любая стройка требует наличие электричества. В АО «РЭС» продолжают отвечать на вопросы потребителей по процедуре технологического присоединения к электрическим сетям. На этот раз на них ответила Елена Каминская, начальник отдела технологических присоединений филиала АО «РЭС» «Татарские электрические сети».

— Какое наименование энергопринимающих устройств нужно указать в заявке на технологическое присоединение?

— В соответствующем поле заявки укажите объект, который необходимо электрифицировать (подключить к электрическим сетям). Например, индивидуальный жилой дом, садовый дом, гараж, многоквартирный жилой дом, административное здание, нежилое помещение, производственное здание, торговый киоск, магазин и т.д.

— Какой класс напряжения выбрать для присоединения жилого дома?

— Как правило, при оформлении заявки на технологическое присоединение частных домов рекомендуется указывать класс напряжения 220В либо 380В. Конкретное значение собственник выбирает сам, в зависимости от того, насколько мощные электроприборы планирует использовать. Для работы стандартной бытовой техники вполне достаточно 220В, а вот для более мощного оборудования, как, например, электрокотёл отопления, требуется более высокое напряжение. Если у клиента возникли сложности с оформлением заявки, мы всегда готовы сделать это за него в рамках отдельной платной услуги.

— Сколько стоит присоединение к электрическим сетям?

— С 1 июля этого года стоимость технологического присоединения в Новосибирской области для физических лиц с мощностью до 15 кВт составляет 4 256 руб. за 1 кВт присоединяемой мощности, а для льготников – 1064 руб. за кВт. Более подробно с тарифами можно ознакомиться на нашем сайте и на сайте Департамента по тарифам Новосибирской области.

— Как и в какие сроки нужно оплачивать присоединение к электрическим сетям?

— Мы внедрили онлайн-оплату услуг по технологическому присоединению. Сделать это можно разными способами – по реквизитам счёта через онлайн-банк или мобильное приложение вашего банка, а также с помощью QR-кода через СБП. В последнем случае вам не придётся указывать данные карты и заполнять номер договора в назначении платежа – всего лишь отсканировать код и нажать кнопку подтверждения оплаты, все поля уже будут заполнены автоматически.

Так что оплатить технологическое присоединение к сетям АО «РЭС» легко, только сделать это нужно в течение 5 рабочих дней со дня размещения счета в Личном кабинете. Если оплата не пройдет в эти сроки, то оформленная заявка на присоединение к электросетям автоматически аннулируется.

При этом квитанцию об оплате дополнительно предоставлять не нужно, после оплаты деньги поступят на счет компании буквально в течение пары дней. С этого момента договор на технологическое присоединение к электросетям будет считаться заключенным, и в Личном кабинете изменится статус заявки на «ДТП заключен».